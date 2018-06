Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben elhunyt híresség életéről. A musical várhatóan 2020-ban debütál a Broadway színpadán.","shortLead":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben...","id":"20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6370fda2-c3cd-4351-90bc-339d7b44eec6","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","timestamp":"2018. június. 19. 21:37","title":"Broadway-musical készül Michael Jackson életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben magyarázzák, hogy miért szavaztak igennel.","shortLead":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben...","id":"20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64e262-5310-4aa9-b4d0-d08cbf1242fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 20. 15:44","title":"Most, hogy nem kellett a Fidesznek, a Jobbik megszavazta az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti csúcstalálkozójától sem várnak megállapodást, annyi önös érdek szabdalja táborokra a tagországokat.","shortLead":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti...","id":"20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74241-dce1-48f5-ac5d-9dd389c5b411","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","timestamp":"2018. június. 21. 12:59","title":"Szétfeszíti Európát a menekültválság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597fd9a4-35a2-466e-8d16-b8216816e179","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon szereplő egyiptomi válogatott csatára hatalmas tortát kapott születésnapjára a vendéglátóktól. Aktuális kérdés a focirajongók számára: a tetejére helyezett jelképes aranycipő vajon szerencsét hoz-e Szalahnak.\r

","shortLead":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon szereplő egyiptomi válogatott csatára hatalmas tortát kapott születésnapjára...","id":"20180619_Aranycipos_VBtorta_Szalahnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597fd9a4-35a2-466e-8d16-b8216816e179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ebb27c-4c61-451f-aa87-7fe3fec918fa","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Aranycipos_VBtorta_Szalahnak","timestamp":"2018. június. 19. 17:37","title":"Aranycipős vb-torta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","shortLead":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","id":"20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fa031-4885-4e37-bfe4-295fcf64386b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","timestamp":"2018. június. 20. 16:11","title":"Zseniálisan reagált a Hírcsárda a kormányhű Figyelő újabb listázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek viselésétől, ezért inkább otthagyja a pártot. A hvg.hu úgy tudja: Hadházy Ákos kilépésével csak azt előzte meg, hogy egykori pártja kizárja.","shortLead":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek...","id":"20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04555193-f7ab-4f8a-90e3-ae8d3d1277ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"Hadházy Ákos kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja egy német professzor, aki azért helyezte át székhelyét évekkel ezelőtt az ausztráliai Adelaide-i Egyetemre, hogy alaposabban tanulmányozhassa a részleges vízi életmódot folytató, különös megjelenésű tojásrakó emlőst.","shortLead":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja...","id":"20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff60f1e-9310-4203-a7b6-9677952283ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","timestamp":"2018. június. 20. 15:03","title":"Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc Józsefnek, aki az uruguayi himnusz zenéjét jegyzi.\r

\r

","shortLead":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc...","id":"20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c7b99f-8112-4b14-97f7-251047b2c1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Ma felhangzik a focivébén egy magyar himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]