[{"available":true,"c_guid":"53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","shortLead":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","id":"20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86315317-3b3c-4906-b177-a992a9772690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","timestamp":"2018. június. 20. 14:44","title":"Megszüntetheti a kormány a nemzeti vagyonkezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz, Győr-Moson-Sopron megyében 84 havi nettó megyei átlagbérért is megvásárolható egy ugyanekkora ingatlan. A budapesti átlagfizetésből hamarabb összejöhet egy agglomerációs ingatlan, és akadnak olyan megyék is, ahol az ottani 3 éves átlagbérért már 100 négyzetméteres ház kapható.","shortLead":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz...","id":"20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57bfccc-9ae5-48ef-8504-2b805e55d370","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","timestamp":"2018. június. 19. 09:54","title":"Hiába Budapesten a legmagasabb a fizetés, itt kell a legtöbbet dolgozni a lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt, hogy magukhoz vegyék pénzüket és útlevelüket, mielőtt az autó teljesen lángba borul.","shortLead":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt...","id":"20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5812707b-d517-40ad-bb98-dce00205a0e4","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 20. 20:00","title":"Videóra vették, ahogy porrá ég a kocsijuk az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc7048c-0952-4eeb-87a4-86a93b435b0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A japán győzelem után a mai nap második mérkőzésén is meglepetés eredmény született, hiszen Szenegál 2-1-re legyőzte Lengyelországot. ","shortLead":"A japán győzelem után a mai nap második mérkőzésén is meglepetés eredmény született, hiszen Szenegál 2-1-re legyőzte...","id":"20180619_Lengyel_vereseg_szenegal_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc7048c-0952-4eeb-87a4-86a93b435b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d8fe0d-660e-447e-a4bd-4905ace85f2e","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Lengyel_vereseg_szenegal_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 18:55","title":"Lengyel vereség Szenegál ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már azt mondta, hogy tenyészti az ízéltlábúakat. Felelősségre vonni azonban mégsem ezért fogják.","shortLead":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már...","id":"20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5702e86d-5fb1-4ad6-b08d-c8c2064a5ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","timestamp":"2018. június. 19. 15:30","title":"Adócsalás miatt vonják felelősségre a düsseldorfi reptéren talált madárpókok gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b97e0-33df-4c66-a173-791eab6c5cfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szovjet megszállás áldozatainak állított emlékmű során különös gyakorlatok sora volt látható a miniszterelnöktől. Lehetetlen nem felfedezni bennük valamilyen politikai párhuzamot.","shortLead":"A szovjet megszállás áldozatainak állított emlékmű során különös gyakorlatok sora volt látható a miniszterelnöktől...","id":"20180620_Orban_kisebb_tornagyakorlattal_bemutatta_milyen_politikat_is_kepvisel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29b97e0-33df-4c66-a173-791eab6c5cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab82b6e-6cc5-400b-b31d-11803966e985","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Orban_kisebb_tornagyakorlattal_bemutatta_milyen_politikat_is_kepvisel","timestamp":"2018. június. 20. 16:44","title":"Orbán kisebb tornagyakorlattal bemutatta, milyen politikát is képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","shortLead":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","id":"20180620_harley_davidson_bicikli","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85747d90-accf-487b-a049-fdaeaa202196","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_harley_davidson_bicikli","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Van egy stílusa egy ilyen 100 éves Harley-Davidson biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet, majd egy következő akalommal megjósolja, mi lesz a következő lépésük.","shortLead":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet...","id":"20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a2c3b-742f-4322-822c-3252319a9581","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","timestamp":"2018. június. 21. 07:02","title":"A mesterséges intelligencia néha már képes megjósolni, mi fog történni pár perc múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]