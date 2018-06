A Solo: Egy Star Wars-történet nagyon gyenge eredményeket produkál, emiatt két további eredettörténetet is parkolópályára tett a stúdió - már persze ha igazak a hírek.

Mi is megírtuk, hogy a Solo-filmnek egész egyszerűen nincs lelke, annak ellenére, hogy nagyon igyekszik bizonyítani ennek ellenkezőjét. A kritikusok nagyrészt negatív véleményét most már a mozipénztáraktól érkező hírmorzsák is megerősíteni látszanak.

Az általában megbízható forrásairól ismert Collider ugyanis arról ír, hogy a már jó ideje mozikba került Solo: Egy Star Wars-történet rettentő gyenge bevételi eredményeket produkál: világszinten 343 millió dollárt kapart össze eddig, ami jelentősen elmarad a Zsivány Egyes ugyanennyi moziban töltött idő alatt szerzett 424 millió dollárjához képest. Végül persze ez utóbbi film is átlépte az egymilliárdos álomhatárt, de úgy tűnik, a Solónak erre esélye sincs.

Az eredményeket látva, legalábbis a Collider szerint, a Disney-nél és a Lucasfilmnél sem túl boldogok, annyira nem, hogy a két stúdió határozatlan időre félretette a rajongók által két másik nagyon várt eredettörténet, a fejvadász Boba Fett, valamint a híres Jedi, Obi-Wan Kenobi életét bemutató filmek munkálatait. Azt nem tudni, hogy a munka újraindulhat-e valamikor, és ha igen, az milyen hatással lesz majd a két mozi bemutatójának időpontjára – ha egyáltalán elkészülnek.