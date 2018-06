Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak fogyasztására.","shortLead":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak...","id":"20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45370452-d6ab-46a0-85e2-c4fdcecb4254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","timestamp":"2018. június. 21. 10:03","title":"Lenyomnák a YouTube-ot: itt az Instagram tévé, és mostantól akár 1 órás videókat is feltölthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","shortLead":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","id":"20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e3e48b-23f4-4143-ac91-f12ff9222e07","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Chaplin találhatta ki az egyik legnépszerűbb internetes mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","shortLead":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","id":"20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fa031-4885-4e37-bfe4-295fcf64386b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","timestamp":"2018. június. 20. 16:11","title":"Zseniálisan reagált a Hírcsárda a kormányhű Figyelő újabb listázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","shortLead":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","id":"20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1942a6be-68e7-4e9e-b620-8072775f849f","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","timestamp":"2018. június. 20. 13:58","title":"Eltitkolta a HIV-fertőzöttséget egy magyar orvos, hogy munkát kapjon Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus Paul McCartney társaságában fedezte fel a zenész szülővárosát, Liverpoolt.\r

","shortLead":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus...","id":"20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdc9c2-7556-4b64-ae74-51ca6675c6ff","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","timestamp":"2018. június. 22. 12:55","title":"Visszavitték Paul McCartneyt Liverpoolba, szem nem maradt szárazon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja egy német professzor, aki azért helyezte át székhelyét évekkel ezelőtt az ausztráliai Adelaide-i Egyetemre, hogy alaposabban tanulmányozhassa a részleges vízi életmódot folytató, különös megjelenésű tojásrakó emlőst.","shortLead":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja...","id":"20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff60f1e-9310-4203-a7b6-9677952283ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","timestamp":"2018. június. 20. 15:03","title":"Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet, majd egy következő akalommal megjósolja, mi lesz a következő lépésük.","shortLead":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet...","id":"20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a2c3b-742f-4322-822c-3252319a9581","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","timestamp":"2018. június. 21. 07:02","title":"A mesterséges intelligencia néha már képes megjósolni, mi fog történni pár perc múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb502d4-4cd4-4218-885d-5c3d08b55971","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hány lélegeztetőgépet lehetett volna ebből venni?","shortLead":"Hány lélegeztetőgépet lehetett volna ebből venni?","id":"20180621_Csucsra_ert_a_demokracia_a_Momentum_orokbe_fogadta_a_kecskemeti_allatkert_uj_szurikatajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb502d4-4cd4-4218-885d-5c3d08b55971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60787b6-c871-4819-b1aa-15a58d5f5ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Csucsra_ert_a_demokracia_a_Momentum_orokbe_fogadta_a_kecskemeti_allatkert_uj_szurikatajat","timestamp":"2018. június. 21. 12:53","title":"Csúcsra ért a demokrácia: a Momentum örökbe fogadta a kecskeméti állatkert új szurikátáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]