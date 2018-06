Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia Magyarországot, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten. ","shortLead":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia...","id":"20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe8328-05d5-45be-a1b4-7d2a48a378a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","timestamp":"2018. június. 20. 13:52","title":"CEU-rektor: Egy poszt-orbáni rendszerben is itt leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívottak listáját még nem erősítették meg, de sajtóhírek szerint már nagyjából tudni, kik lesznek ott. Eszerint Magyarországra nem számítanak. ","shortLead":"A meghívottak listáját még nem erősítették meg, de sajtóhírek szerint már nagyjából tudni, kik lesznek ott. Eszerint...","id":"20180620_Migracios_minicsucsot_tart_Juncker_de_ugy_tunik_Orban_nincs_a_meghivottak_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c060e2-5b22-4d73-be40-406e01c42a19","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Migracios_minicsucsot_tart_Juncker_de_ugy_tunik_Orban_nincs_a_meghivottak_kozott","timestamp":"2018. június. 20. 14:49","title":"Migrációs minicsúcsot tart Juncker, de úgy tűnik, Orbán nincs a meghívottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis a tisztújító kongresszus. Pedig most lenne szükség minden erejükre, ha maradt még a pártban ambíció, hogy a történelmi mélypontról elmozduljanak felfelé. Nem jó jel, hogy a szocialisták több politikusa is kétségbe vonja a választott pártelnök motivációját és képességét, és már esetleges 2019-es bukásáról beszél.","shortLead":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis...","id":"20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14571f-996b-4b9c-9e52-f08f49de9bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","timestamp":"2018. június. 21. 06:30","title":"A Tóth Bertalan-rejtély: bábnak mondják, csak még nem dőlt el, hogy kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas színművész életének 69. évében, június 13-án hunyt el.","shortLead":"A Jászai Mari-díjas színművész életének 69. évében, június 13-án hunyt el.","id":"20180620_paudits_belat_junius_28an_bucsuztatjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e897615-8f26-4191-a89a-6d420d2ae4e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_paudits_belat_junius_28an_bucsuztatjak","timestamp":"2018. június. 20. 18:22","title":"Paudits Bélát június 28-án búcsúztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","shortLead":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","id":"20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fa031-4885-4e37-bfe4-295fcf64386b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","timestamp":"2018. június. 20. 16:11","title":"Zseniálisan reagált a Hírcsárda a kormányhű Figyelő újabb listázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","shortLead":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","id":"20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d98c4-b94b-4cae-a43a-f3ff2625516b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Több mint négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben magyarázzák, hogy miért szavaztak igennel.","shortLead":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben...","id":"20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64e262-5310-4aa9-b4d0-d08cbf1242fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 20. 15:44","title":"Most, hogy nem kellett a Fidesznek, a Jobbik megszavazta az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők videokampánnyal próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a munkájukat csak akkor tudják végezni, ha a közlekedők jó fejek, és odafigyelnek.","shortLead":"A mentők videokampánnyal próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a munkájukat csak akkor tudják végezni, ha...","id":"20180621_Mentsen_eletet_alljon_felre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22d58af-2628-43d5-8403-69c3eac54cf2","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Mentsen_eletet_alljon_felre","timestamp":"2018. június. 21. 09:28","title":"Mentsen életet, álljon félre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]