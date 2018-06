Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea66e34d-b679-489d-b013-48a925c17d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai tulajdonban lévő svéd márka ígéretéhez híven az Egyesült Államokban leplezte le legfrissebb modelljét.","shortLead":"A kínai tulajdonban lévő svéd márka ígéretéhez híven az Egyesült Államokban leplezte le legfrissebb modelljét.","id":"20180621_volvo_s60_szedan_v60_kombi_plugin_hibrid_zold_rendszam_sved_kinai_usa_autogyartas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea66e34d-b679-489d-b013-48a925c17d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0fa3ae-b50c-4694-ad2b-322ee4dcfec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_volvo_s60_szedan_v60_kombi_plugin_hibrid_zold_rendszam_sved_kinai_usa_autogyartas","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Hivatalos: íme a szemrevalóra sikeredett, dízel nélkül támadó új Volvo S60","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","shortLead":"Jogsértő hiányosságokat talált a jegybank vizsgálata az Ersténél.","id":"20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b041fc-de5c-4552-aed7-cc676490ed9c","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_79_milliora_buntette_az_MNB_az_Erstet","timestamp":"2018. június. 21. 10:00","title":"79 millióra büntette az MNB az Erstét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","shortLead":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","id":"20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f31310-f4ac-456e-881a-ad42a3356631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","timestamp":"2018. június. 20. 16:44","title":"Eldőlt: nem lakoltatják ki a végtaghiányos Viktort és családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészülni rá.","shortLead":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészülni rá.","id":"20180621_autos_nyaralas_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00422ec-0421-46fc-81de-6c724c8497af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_nyaralas_elott","timestamp":"2018. június. 21. 08:21","title":"Ha ezeket a pontokat betartja, nagyjából megtette, amit egy autósnak nyaralás előtt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90d356e-6377-436d-a93e-313c9534c076","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felejthető meccsen gyűrte le Uruguay Szaúd-Arábiát. Hajtás volt, iram is, de játék kevésbé. A küzdő jelleg dominált, de ez kevés lesz a sokra hivatott dél-amerikai csapattól. Ezzel továbbjutott Oroszország és Uruguay is, Egyiptom és Szaúd-Arábia csomagolhat.","shortLead":"Felejthető meccsen gyűrte le Uruguay Szaúd-Arábiát. Hajtás volt, iram is, de játék kevésbé. A küzdő jelleg dominált, de...","id":"20180620_Uruguay__SzaudArabia_10","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90d356e-6377-436d-a93e-313c9534c076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ff576-f8c6-448c-98aa-aabbaad93fce","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Uruguay__SzaudArabia_10","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Uruguay – Szaúd-Arábia: 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat az adalékanyagokat, melyeket a gyári termékekben kárhoztatunk – állítja a Coca-Cola által megrendelt kutatás, amiben azt is megmagyarázzák, miért áll el fél évig a száz százalékos narancslé.","shortLead":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat...","id":"20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f765a7-cbad-460d-881a-040f99920010","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","timestamp":"2018. június. 21. 10:25","title":"Elárulta a Coca-Cola, mivel itatja a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2016-ban a világ városi lakosságának 91 százaléka szívott olyan levegőt, amely nem felelt meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szállópor-határértékére vonatkozó levegőminőségi irányelveinek.","shortLead":"2016-ban a világ városi lakosságának 91 százaléka szívott olyan levegőt, amely nem felelt meg az Egészségügyi...","id":"20180621_Tobb_mint_4_millioan_haltak_meg_a_legszennyezettseg_miatt_2016ban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe50eb0-d022-4343-9a53-cd42ddf2bc7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Tobb_mint_4_millioan_haltak_meg_a_legszennyezettseg_miatt_2016ban","timestamp":"2018. június. 21. 16:12","title":"Több mint 4 millióan haltak meg a légszennyezettség miatt 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f12086c-a864-4163-a6fe-abb5fdf9c8c7","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha családi hétvégét vagy vakációs programot tervezünk, akkor az alpesi kirándulások életre szóló élményt nyújthatnak az egész famíliának. De merre is induljunk, ha nem szeretnénk hosszasan utazni nyafogó kicsikkel a hátsó ülésen? Hova is tartsunk, ha biztosra mennénk játékos programok, érdekes látnivalók és kényelem tekintetében? ","shortLead":"Ha családi hétvégét vagy vakációs programot tervezünk, akkor az alpesi kirándulások életre szóló élményt nyújthatnak...","id":"feelaustria_20180619_Irany_a_BecsiAlpok_a_csaladi_kiranduloparadicsom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f12086c-a864-4163-a6fe-abb5fdf9c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682793a0-2fc4-4470-9fc5-33d13a3e5ce1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180619_Irany_a_BecsiAlpok_a_csaladi_kiranduloparadicsom","timestamp":"2018. június. 21. 11:30","title":"Irány a Bécsi-Alpok, a családi kirándulóparadicsom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]