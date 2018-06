A Nemzeti Adó és Vámhivatalnak címzett fiktív levelét a Facebook-oldalán közölte Nyáry. Mint írja, a „könyvesboltokban és más alternatív elárusítóhelyeken is nagy példányszámban kapható Biblia c. könyvben több helyen is a bevándorlás támogatására buzdító részeket találtam”.

Ezek közül kis is emel egy passzust az Ószövetségből, ahol Mózes erre inti a híveit: „Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt. Olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

A minap elfogadott törvények szerint bevándorlást segítő tevékenységnek minősül a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység is, amelyet a törvény 25%-os különadóval rendel sújtani.

Nyáry ezért a NAV állásfoglalását kéri, „hogy a különadó elkerüléséhez elegendő-e a nevezett könyvek kivonása a forgalomból, vagy ki kell-e vonni azokat az egyéb kiadványokat is, amelyek ezen könyvhöz támogatóan viszonyulnak?”

Továbbá arra is rákérdez, hogy mivel bevándorlást segítő tevékenységnek minősül a tárgybani „média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az abban való részvétel” is, vajon kiterjed-e a 25 %-os különadó a Biblia c. könyvet propagáló kampányokra, szemináriumokra is.