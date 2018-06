Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477ac49c-da03-48ab-ac17-08365f647dc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A válság után szőnyeg alá söpört, félig elkészült Sportkórház épületét Mocsai Lajosék egyeteme vitte, a Sportkórházat pedig egy lepukkant épületbe költöztették. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tavaly azt ígérte, hogy a magyar sportolóknak világszínvonalú, komplex sportegészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak majd az új helyen. A felújítás még tart, az eddig elért eredmények viszont magukért beszélnek.","shortLead":"A válság után szőnyeg alá söpört, félig elkészült Sportkórház épületét Mocsai Lajosék egyeteme vitte, a Sportkórházat...","id":"20180621_10_evig_allt_uresen_Orban_korhaza_melyet_inkabb_a_Testnevelesi_Egyetemnek_adtak__a_sportoloknak_meg_itt_kell_gyogyulni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477ac49c-da03-48ab-ac17-08365f647dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f7456f-30de-47b7-b136-3c4e56cc6fdf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_10_evig_allt_uresen_Orban_korhaza_melyet_inkabb_a_Testnevelesi_Egyetemnek_adtak__a_sportoloknak_meg_itt_kell_gyogyulni","timestamp":"2018. június. 21. 13:48","title":"10 évig állt üresen Orbán kórháza, melyet inkább a Testnevelési Egyetemnek adtak - a sportolóknak meg itt kell gyógyulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","shortLead":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","id":"20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2c294c-c79a-444b-92b0-30e5466b2424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","timestamp":"2018. június. 20. 17:38","title":"Itt az európai válasz Trump védővámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","shortLead":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","id":"20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e76647-7f16-4cfe-967d-72a4e5b9f3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. június. 21. 12:08","title":"Gluténmentes tésztákat tesztelt a Nébih, itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia Magyarországot, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten. ","shortLead":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia...","id":"20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe8328-05d5-45be-a1b4-7d2a48a378a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","timestamp":"2018. június. 20. 13:52","title":"CEU-rektor: Egy poszt-orbáni rendszerben is itt leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista közzététele. Az idei kihirdetésére június 19-én került sor a spanyolországi Bilbaóban. Nézegettük a listát. ","shortLead":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista...","id":"20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd719705-4038-4579-861a-fae64376defc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","timestamp":"2018. június. 20. 19:20","title":"A világ legtutibb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcfafd9-56ab-43a4-ab16-13749f0db2b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccset vártunk mára a világbajnokságon. Végül már az első meccs is meglepetést hozott: Dánia ugyan gyorsan vezetést szerzett Ausztrália ellen, de azok egy tizenegyesből egyenlítettek, maradt azonban az 1-1. A másik \"tuti\" meccsen a franciák a peruiakkal csaptak össze, és nyertek is 1-0-ra, ez papírforma volt. Annál kevésbé az argentin-horvát meccs: Messiék fokozatosan szétestek, a horvátok átvették az irányítást, és kiütötték a dél-amerikaiakat.","shortLead":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccset vártunk mára a világbajnokságon. Végül már az első meccs is meglepetést...","id":"20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcfafd9-56ab-43a4-ab16-13749f0db2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40251c1b-b4b5-4ae2-a369-9314a065c185","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 21. 09:26","title":"Argentína - Horvátország 0-3 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti csúcstalálkozójától sem várnak megállapodást, annyi önös érdek szabdalja táborokra a tagországokat.","shortLead":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti...","id":"20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74241-dce1-48f5-ac5d-9dd389c5b411","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","timestamp":"2018. június. 21. 12:59","title":"Szétfeszíti Európát a menekültválság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos...","id":"20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196df71-b91b-44b3-83f9-c3c7b0e93ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2018. június. 21. 05:26","title":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]