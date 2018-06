Egy élő legendát, a The Beatles korábbi basszusgitárosát autóztatta meg James Corden a beszélgetős műsorában. Bármerre is mentek Liverpoolban, a rajongók folyton a nyomukban voltak.

Beszélgetésükből kiderült, hogy McCartney tizennégy éves volt, amikor megírta első dalát "I Lost My Little Girl" címmel. A zenész elmesélte azt is, mi adott ihletet számára a "Let It Be" megírásához, és miért olyan pozitívak általában is a dalszövegei. "Az édesanyám, aki meghalt, meglátogatott álmomban, és megnyugtatott: minden rendben lesz, csak hagyd, hogy megtörténjenek a dolgok. Ettől egészen megkönnyebbültem. Aztán megírtam a dalt. Ettől lett az egész olyan pozitív." A történet egészen meghatotta Cordent, aki egy könnycseppet is elmorzsolt a hallatán.

A műsor telis-tele van kedves pillanatokkal, ilyen, amikor beállítanak abba a borbélyüzletbe, amelyet a The Beatles megénekelt a "Penny Lane" című dalában, vagy amikor meglátogatják a házat, ahol McCartney a fiatalkorát töltötte. Ott mesélte el a zenész azt is, hogy órákat töltött a vécén, gitárral a kezében, énekelve, mert a zeneszerzéshez annak a helyiségnek volt a legjobb az akusztikája.

Ennek a műsornak a felvételéről kerültek ki azok a videók is, amelyeken McCartney a szeptemberben érkező új lemezén, az Egypt Stationön szereplő dalt adta elő.

Corden és vendége évek óta ismerik egymást. A műsorvezető még 2011-ben kérte fel McCartney-t, hogy vegyen részt a brit jótékonysági televíziós műsorban, a Comic Reliefben. Végül azzal sikerült meggyőznie, hogy megígérte neki: ha fia születik, a zenész után nevezi el. "Így amikor a fiam, Max világra jött, Max McCartney Cordennek neveztük el, én pedig küldtem egy fotót Paulnak a születési anyakönyvi kivonatáról azzal a szöveggel: álltam a szavamat. Paul azt válaszolta, őrültséget csináltuk, egy héttel később pedig érkezett tőle egy gyönyörű babatakaró, amibe az volt belehímezve: >>Maxnek, az egyik McCartney-tól egy másiknak. Szeretettel Paul bácsikádtól<<. Ez mindent elmond Paulról. Csodálatos volt" – mondta egy interjúban Corden.