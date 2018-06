Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8964aa6c-85c8-4050-b9ce-f927526f1efc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung csütörtökön jelentette be azt az SSD-t, amellyel jelentősen megnövelheti az adatközpontok tárhelyét és az általuk nyújtott szolgáltatás sebességét is.","shortLead":"A Samsung csütörtökön jelentette be azt az SSD-t, amellyel jelentősen megnövelheti az adatközpontok tárhelyét és...","id":"20180622_samsung_nvme_memoria_ssd_felhoszolgaltatas_tarhely_adatkozpont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8964aa6c-85c8-4050-b9ce-f927526f1efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc34fb-a7f0-4a2f-b249-fd895ad3a97f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_samsung_nvme_memoria_ssd_felhoszolgaltatas_tarhely_adatkozpont","timestamp":"2018. június. 22. 19:03","title":"8 TB-os SSD-t dobott piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely általában nemigen érdekelné a német publikumot. Miért lett hirtelen nagyon fontos Albánia belügyminiszterének berlini látogatása? ","shortLead":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely...","id":"20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327ec9b-7ccb-4592-9c4e-765dd064cc94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. június. 23. 11:53","title":"Meghökkentő, de Albánia megmentheti Angela Merkelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos környezetben, jellegzetes tokaji pincészetek udvarain, összesen 13 borászat, több mint 60 borral várja a vendégeket.","shortLead":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos...","id":"20180621_Bor_Mamor_Benye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275b050-3bf0-431e-abc6-a901ed694d93","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Bor_Mamor_Benye","timestamp":"2018. június. 22. 09:19","title":"Bor, Mámor… Bénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hódít a magánegészségügy.","shortLead":"Hódít a magánegészségügy.","id":"20180623_A_magyar_orvosok_netto_12_milliot_szeretnenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d20e63-387d-4b57-a3a1-6b8862022892","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_A_magyar_orvosok_netto_12_milliot_szeretnenek","timestamp":"2018. június. 23. 07:50","title":"A magyar orvosok nettó 1,2 milliót szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII. kerület alpolgármestere.","shortLead":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII...","id":"20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac01fcb-5997-4b6c-a8d5-9836f41125f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","timestamp":"2018. június. 22. 09:25","title":"Magyar Idők: Kamu, hogy fairtás zajlana a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","shortLead":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","id":"20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85103d1-b8ed-4c53-aa7c-008d01630d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","timestamp":"2018. június. 22. 12:03","title":"3 technológia, ami erősen befolyásolhatja a foci-vb meccseinek eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"54 éves volt. ","shortLead":"54 éves volt. ","id":"20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a34d907-f110-45b4-8ec0-fa027a0abe23","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","timestamp":"2018. június. 23. 15:36","title":"Meghalt Vinnie Paul, a Pantera alapító-dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248690ca-74b8-41da-8613-73fcf097947a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár Donald Trump visszakozott hatalmas vihart kiváltott „zéró tolerancia” politikájától, s elnöki rendeletben utasította a hatóságokat, hogy ne válasszák el az illegális migráns szülőket gyerekeiktől, tovább tart a fejetlenség. Nem tudni, mi lesz a már szétszakított családok sorsa, és nem világos, megmarad-e a „zéró tolerancia”, amikor az amerikai törvények szerint a gyerekeket nem lehet húsz napnál tovább fogva tartani. S ehhez jött még a first lady, Melania Trump jól kiválasztott esőkabátja is. \r

","shortLead":"Bár Donald Trump visszakozott hatalmas vihart kiváltott „zéró tolerancia” politikájától, s elnöki rendeletben...","id":"20180622_Trump_torkan_akadhat_az_amerikai_migransvalsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248690ca-74b8-41da-8613-73fcf097947a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3503ab5-5112-4c19-b0da-068c30786b75","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Trump_torkan_akadhat_az_amerikai_migransvalsag","timestamp":"2018. június. 22. 18:30","title":"El tudja képzelni, hogy Trump magába szállt? Ugye, hogy gyanús...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]