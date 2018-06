Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nem csupán a régmúlt éghajlati viszonyait lehet egyre pontosabban feltárni jégminták alapján, hanem történelmi események beazonosítását, gazdaságtörténeti következtetések levonását is lehetővé teszik.","shortLead":"Nem csupán a régmúlt éghajlati viszonyait lehet egyre pontosabban feltárni jégminták alapján, hanem történelmi...","id":"201824__jegtudomany__arulkodo_buborekok__hidegleles__isa_pur_es_homu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d528d57-fdd4-4bd6-894f-c5aa33988405","keywords":null,"link":"/tudomany/201824__jegtudomany__arulkodo_buborekok__hidegleles__isa_pur_es_homu","timestamp":"2018. június. 24. 15:00","title":"Milyen bizonyítékok lapulnak az Antarktisz több ezer éves jégrétege alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907eedf8-c1c1-4077-99a7-32b7f221ba48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meddig feszíti a húrt a magyar kormány a CEU működéséhez szükséges államközi szerződés ügyében? És mennyit bír ki még bizonytalanságban az egyetem? Ezt is mérlegelik ma és holnap az intézmény legfontosabb döntéshozói. Ha az egyetem ielhagyni kényszerül Magyarországot, abból minden bizonnyal nemzetközi botrány lesz. Ez nagyjából egyvalakit nem érdekel: igen, akinek - mint a császári időkben - a felfelé- vagy lefelé tartott hüvelykujján múlik minden. ","shortLead":"Meddig feszíti a húrt a magyar kormány a CEU működéséhez szükséges államközi szerződés ügyében? És mennyit bír ki még...","id":"20180623_CEU_jovo_vs_OV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907eedf8-c1c1-4077-99a7-32b7f221ba48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7fd646-3eb8-4220-b9cb-bac724d62c87","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_CEU_jovo_vs_OV","timestamp":"2018. június. 23. 07:00","title":"Orbán kezében a CEU sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e10f938-ddba-4d5f-b939-01c180dcd526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MLSZ eddig azt mondta, közös megegyezéssel távozott a szövetségi kapitány.","shortLead":"Az MLSZ eddig azt mondta, közös megegyezéssel távozott a szövetségi kapitány.","id":"20180624_Telefonon_rugtak_ki_Leekenst","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e10f938-ddba-4d5f-b939-01c180dcd526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab98f7ee-57f3-4221-985b-3736ebc917b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Telefonon_rugtak_ki_Leekenst","timestamp":"2018. június. 24. 09:56","title":"Telefonon rúgta ki Leekenst az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","shortLead":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","id":"20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc9b38-85c3-4ab9-9661-b11ebc14f07e","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. június. 23. 14:08","title":"Több mint négyszáz embert mentettek ki a tengerből a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"201825__nyari_autozas__hatszoros_buntetes__2_sor_belefer__magyar_vandor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cb4df3-319b-4411-8a62-a20a3f6f0506","keywords":null,"link":"/cegauto/201825__nyari_autozas__hatszoros_buntetes__2_sor_belefer__magyar_vandor","timestamp":"2018. június. 23. 11:00","title":"Utazni készül? Megmutatjuk, mennyit költ majd benzinre, sztrádamatricára vagy bírságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c542c77-9642-4b87-8213-b96c913c86bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink egyik legnépszerűbb (és legtöbb pénzt hozó) játéka az Epic Games Fortnite-je, nem véletlen, hogy Androidon is szívesen játszanák a felhasználók. Pedig ha most teszik ezt, könnyen bajba kerülhetnek.","shortLead":"Napjaink egyik legnépszerűbb (és legtöbb pénzt hozó) játéka az Epic Games Fortnite-je, nem véletlen, hogy Androidon is...","id":"20180622_hamis_amdroidos_fortnite_apk_fajlok_a_neten_virus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c542c77-9642-4b87-8213-b96c913c86bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278bcfa8-5f26-43b1-9ad4-347317abb4fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_hamis_amdroidos_fortnite_apk_fajlok_a_neten_virus","timestamp":"2018. június. 22. 20:03","title":"Le ne töltse Androidra a mostani slágerjátékot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két tizenegyessel és egy sarkán megpattanó lövéssel megelőzte a góllövőlistán négynél járó Cristiano Ronaldót és Lukakut. Ebben a csoportban az angol–belga meccsen dől majd el az elsőség, míg Tunéziának és Panamának marad a szépítés.","shortLead":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két...","id":"20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8258ecaa-4176-41da-91b8-13c6ee90270f","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","timestamp":"2018. június. 24. 15:55","title":"Panamát telibe találta a Kane-köves ménkű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","shortLead":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","id":"20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ae3f7-d130-462b-91d0-44fd9d1cd408","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","timestamp":"2018. június. 23. 08:12","title":"Ma van a Múzeumok Éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]