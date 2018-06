Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Nemzeti Bank tulajdonába kerül a felújítás alatt álló, Széll Kálmán téri egykori Postapalota - olvasható a jegybank honlapján.\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank tulajdonába kerül a felújítás alatt álló, Széll Kálmán téri egykori Postapalota - olvasható...","id":"20180623_Az_MNBe_lesz_a_Postapalota","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e26ec5-6bab-454a-9049-84dd4c9a5ad4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Az_MNBe_lesz_a_Postapalota","timestamp":"2018. június. 23. 09:39","title":"Matolcsyéké lesz a Postapalota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi játékvezető, Enrique Caceres ténykedése miatt.","shortLead":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi...","id":"20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d6b292-f2ba-4276-8210-741b82813015","keywords":null,"link":"/sport/20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","timestamp":"2018. június. 22. 11:50","title":"Felnyomott egy bírót Egyiptom a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus Paul McCartney társaságában fedezte fel a zenész szülővárosát, Liverpoolt.\r

","shortLead":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus...","id":"20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdc9c2-7556-4b64-ae74-51ca6675c6ff","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","timestamp":"2018. június. 22. 12:55","title":"Visszavitték Paul McCartneyt Liverpoolba, szem nem maradt szárazon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu-nak nyilatkozó programozók aggódnak a NAV újítása miatt.","shortLead":"A 24.hu-nak nyilatkozó programozók aggódnak a NAV újítása miatt.","id":"20180622_Online_szamlazas_elesben_bukik_meg_az_uj_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eacd2ff-a77a-4fa7-840c-90238a596b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Online_szamlazas_elesben_bukik_meg_az_uj_rendszer","timestamp":"2018. június. 22. 13:24","title":"Online számlázás: élesben bukik meg az új rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","shortLead":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","id":"20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4b78a-8603-49c0-96bc-1d5e8d286625","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","timestamp":"2018. június. 22. 08:20","title":"Orbán: \"Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963eddf9-6cad-4541-bdbc-b615b1a97547","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jemeni síita lázadók az ENSZ igazgatása alá helyeznék a kormányerők és a nemzetközi koalíció által ostromlott Hodeida városát.","shortLead":"A jemeni síita lázadók az ENSZ igazgatása alá helyeznék a kormányerők és a nemzetközi koalíció által ostromlott Hodeida...","id":"20180622_Brutalis_harom_eve_tarto_polgarhaboru_erhet_veget_hamarosan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963eddf9-6cad-4541-bdbc-b615b1a97547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd32ad5-0bd5-435d-ab82-859410482f57","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Brutalis_harom_eve_tarto_polgarhaboru_erhet_veget_hamarosan","timestamp":"2018. június. 22. 09:28","title":"Brutális, három éve tartó polgárháború érhet véget hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem a játékosok a futballbiznisz igazi haszonélvezői, hanem a befektetők, a klubtulajdonosok, a tv közvetítési jogokkal üzletelők és főképp a játékosügynökök. ","shortLead":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem...","id":"20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff2f6c-eb98-4835-918e-cb03a4f1bbef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","timestamp":"2018. június. 24. 07:16","title":"Bemutatjuk a focivilág milliárdos szuper tizenegyét, egy focista sincs közöttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23d3742-cfbc-46d6-9c19-21ce3a7cbd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártók és a technológiai cégek összefognak egymással, támadnak a digitiális kulcsok.","shortLead":"Az autógyártók és a technológiai cégek összefognak egymással, támadnak a digitiális kulcsok.","id":"20180622_auto_slusszkulcs_okostelefon_nfc_inditas_nyitas_zaras_digitalis_kulcs_audi_bmw_vw_apple_samsung","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23d3742-cfbc-46d6-9c19-21ce3a7cbd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432aa4a-198e-4a78-bea7-b53621906690","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_auto_slusszkulcs_okostelefon_nfc_inditas_nyitas_zaras_digitalis_kulcs_audi_bmw_vw_apple_samsung","timestamp":"2018. június. 22. 13:21","title":"Hétköznapivá válik kulcs helyett mobillal nyitni és indítani az autóinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]