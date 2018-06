Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1d63b97-f311-41f6-8a5d-aab2eee49606","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 18-37 év közöttiek 10 százaléka rendszeresen nem ad borravalót akkor, amikor étteremben étkezik - derül ki egy amerikai kutatásból.","shortLead":"A 18-37 év közöttiek 10 százaléka rendszeresen nem ad borravalót akkor, amikor étteremben étkezik - derül ki...","id":"20180623_Bucsu_a_borravalotol_A_pincerek_a_fiatalok_miatt_aggodhatnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d63b97-f311-41f6-8a5d-aab2eee49606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753b9b4-ebb9-489f-97cb-ca46884de4f8","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Bucsu_a_borravalotol_A_pincerek_a_fiatalok_miatt_aggodhatnak","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Búcsú a borravalótól? A pincérek a fiatalok miatt aggódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai Bécsben.","shortLead":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC...","id":"20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55054a0-9cdf-4c6b-ad97-f31759c6bb90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","timestamp":"2018. június. 23. 16:53","title":"Ezt mi is megérezzük: az OPEC növeli a kitermelést, az olajár csökkenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút rekordidőt is megfutotta a Pikes Peaken.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút...","id":"20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e97ec-a97b-4362-9fe4-0e5be2c498c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","timestamp":"2018. június. 25. 08:26","title":"A Volkswagen villanyautója minden benzines és egyéb riválisát falhoz állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","shortLead":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","id":"20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81db54f4-be01-4a95-9938-fb685f0ccf5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","timestamp":"2018. június. 23. 21:27","title":"Michelisz Norbert megsérült, mi lesz holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","shortLead":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","id":"20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f082e84-a4f5-4875-ad04-03df133a47ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","timestamp":"2018. június. 23. 13:07","title":"Magyarország a tizenötödik legjobb...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És az egekbe növelik a teljesítményüket. ","shortLead":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És...","id":"20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1192ca0-5ad2-4a70-ae16-12604d23f5e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","timestamp":"2018. június. 24. 16:26","title":"Dízelstop helyett gázolaj túladagolás: ilyen lett a 330 lóerős új Audi A8 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt az első félidő, amíg a 40. percben talán a kolumbiaiak számára is meglepően, megszerezték a vezetést. A második játérészben a lengyelek támadni próbáltak, de a gólokat nem rúgták, hanem kapták.","shortLead":"Mindkét csapat tudta: amelyik ezen a meccsen kikap, az a csoportkör után mehet is haza. Megfelelően eseménytelenül telt...","id":"20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e085fce1-846c-46e6-a3e4-b73e76255473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4560b6fe-947b-43ef-887b-56b063984a5b","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Harom_a_lengyel_bosszusag_Kolumbia_meg_remenykedhet","timestamp":"2018. június. 24. 21:56","title":"Három a lengyel bosszúság, Kolumbia még reménykedhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban. Az első adás már lement, és amit mutattak, azt valószínűleg soha nem felejtik el a nézők.","shortLead":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban...","id":"20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07de7d0-6a46-49bc-8f67-03341560b832","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","timestamp":"2018. június. 25. 09:03","title":"Egészen elképesztő időjárás-jelentést talált ki egy amerikai csatorna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]