Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","shortLead":"Most az Esterházy-kincstárat is elveszítheti az állam.","id":"201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcd70aa8-0efa-487d-b170-daa2f554bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c19a9b-0f56-4ad8-920d-041ea36a02d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__esterhazygyujtemeny__fertod__jogvitak__kincs_ami_nincs","timestamp":"2018. június. 24. 09:00","title":"Tündérkertet álmodott a kormány, szinte semmi nem lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Holt Tiszában videóztak le egy medvének tűnő állatot.","shortLead":"A Holt Tiszában videóztak le egy medvének tűnő állatot.","id":"20180624_Egy_medve_uszik_Szolnoknal__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e4b411-cb87-44f0-ad24-b51a645471ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Egy_medve_uszik_Szolnoknal__video","timestamp":"2018. június. 24. 11:31","title":"Egy medve úszik Szolnoknál? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan alakulnak majd a dolgok, ha a technológia továbbra is ebben az ütemben fejlődik, és még több ember munkáját automatizálják? - teszi fel a kérdést Max Tegmark, az MIT fizikaprofesszora.","shortLead":"Hogyan alakulnak majd a dolgok, ha a technológia továbbra is ebben az ütemben fejlődik, és még több ember munkáját...","id":"20180624_Ez_itt_a_nagy_kerdes_jobb_munkakat_hoze_a_jovo_vagy_brutalis_munkanelkuliseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5a2bf-7578-41cb-9c7b-8317c1c6cf0e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180624_Ez_itt_a_nagy_kerdes_jobb_munkakat_hoze_a_jovo_vagy_brutalis_munkanelkuliseget","timestamp":"2018. június. 24. 19:00","title":"Ez itt a nagy kérdés: jobb munkákat vagy brutális munkanélküliséget hoz-e a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7efac8-c3f7-42e2-9d0b-5e5caee32031","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi pályák \"előnye\", hogy szinte a nappaliban történik minden.","shortLead":"A városi pályák \"előnye\", hogy szinte a nappaliban történik minden.","id":"20180624_baleset_wtcr_video_michelisz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7efac8-c3f7-42e2-9d0b-5e5caee32031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc62d5d-e201-42ee-a781-bf7a4ac4787f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_baleset_wtcr_video_michelisz","timestamp":"2018. június. 24. 08:45","title":"A lakása erkélyéről videózta valaki Micheliszék brutál balesetét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban óriási szociális vívmányként ünnepelték 2000-ben a 35 órás munkahét bevezetését. ","shortLead":"Franciaországban óriási szociális vívmányként ünnepelték 2000-ben a 35 órás munkahét bevezetését. ","id":"20180624_Fogcsikorgatva_de_el_kell_bucsuzni_a_35_oras_munkahettol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb506d0-2bb3-4e1b-a5a3-8ba668181e18","keywords":null,"link":"/kkv/20180624_Fogcsikorgatva_de_el_kell_bucsuzni_a_35_oras_munkahettol","timestamp":"2018. június. 24. 21:46","title":"Fogcsikorgatva, de el kell búcsúzni a 35 órás munkahéttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette hétvégi összesítőjét a rendőrség.","shortLead":"Közzétette hétvégi összesítőjét a rendőrség.","id":"20180625_oten_haltak_meg_az_utakon_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aed8291-5e6d-4339-8bbb-d7933449611c","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_oten_haltak_meg_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2018. június. 25. 05:49","title":"Öten haltak meg az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És az egekbe növelik a teljesítményüket. ","shortLead":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És...","id":"20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1192ca0-5ad2-4a70-ae16-12604d23f5e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","timestamp":"2018. június. 24. 16:26","title":"Dízelstop helyett gázolaj túladagolás: ilyen lett a 330 lóerős új Audi A8 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf0d668-6690-47f3-abb6-dfebfeb17a09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindkettő hiba volt.","shortLead":"Mindkettő hiba volt.","id":"20180625_Megoltek_a_leopardot_aztan_fotozkodtak_vele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf0d668-6690-47f3-abb6-dfebfeb17a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cccf9b-96f1-40a2-be05-8656fccb05a5","keywords":null,"link":"/elet/20180625_Megoltek_a_leopardot_aztan_fotozkodtak_vele","timestamp":"2018. június. 25. 08:53","title":"Megölték a leopárdot, aztán fotózkodtak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]