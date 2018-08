Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban szerződtetett Cristiano Ronaldo minden mérkőzésen játszani fog.","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelentette, nem garantálja, hogy a júliusban...","id":"20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d070295-6daf-4ef6-b70e-8846f76b65f7","keywords":null,"link":"/sport/20180824_nem_lesz_berelt_helye_ronaldonak_a_juventus_kezdojeben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:41","title":"Nem ígér érinthetetlenséget Ronaldónak az edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180824_Deutsch_Tamas_majka_curtis_kokain_drog_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d0f229-40f7-453d-8300-0b040f2e2f22","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Deutsch_Tamas_majka_curtis_kokain_drog_facebook","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:18","title":"Deutsch Tamás: Respect, Majka!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13925c91-6c56-48ed-9dd7-455405e34c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín a tesztre pedig mi más is lehetne, mint a Nürburgring.","shortLead":"A helyszín a tesztre pedig mi más is lehetne, mint a Nürburgring.","id":"20180823_Bombol_az_oroszlan__tesztelik_az_Audi_Q8as_csucsvaltozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13925c91-6c56-48ed-9dd7-455405e34c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10b7d2b-2c02-48ae-9334-3150b15dcc21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_Bombol_az_oroszlan__tesztelik_az_Audi_Q8as_csucsvaltozatat","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:22","title":"Tesztelik az Audi Q8-as csúcsváltozatát, ami Lamborghini erejű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a782c57c-9bd4-4a1f-ae66-0335925c8b6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Netflixére hasonlító módszer jöhet a filmszínházakban is.","shortLead":"A Netflixére hasonlító módszer jöhet a filmszínházakban is.","id":"20180823_Elofizetessel_moziba_keresik_a_megoldast_hogyan_lehetne_tobb_nezo_a_mozikban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a782c57c-9bd4-4a1f-ae66-0335925c8b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711a14fa-f909-479f-aef8-a5559756ac67","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_Elofizetessel_moziba_keresik_a_megoldast_hogyan_lehetne_tobb_nezo_a_mozikban","timestamp":"2018. augusztus. 23. 15:15","title":"Előfizetéssel moziba: keresik a megoldást, hogyan lehetne több néző a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06644256-922b-49a7-b895-4006aa6b2662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi két vonatra is megpróbált felszállni, de mindkettőről lerakták. Felvételek azért készültek a kísérletekről. ","shortLead":"A férfi két vonatra is megpróbált felszállni, de mindkettőről lerakták. Felvételek azért készültek a kísérletekről. ","id":"20180824_lovaval_egyutt_indult_vonatozni_egy_osztrak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06644256-922b-49a7-b895-4006aa6b2662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b24be-1a9c-4d2d-97d9-d9c207c5b9bf","keywords":null,"link":"/elet/20180824_lovaval_egyutt_indult_vonatozni_egy_osztrak","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:37","title":"Lovával együtt indult vonatozni egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az innovációs és technológiai miniszter úgy nyilatkozott, akciótervet dolgoznak ki a bővítés idejére a forgalom könnyítésére.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter úgy nyilatkozott, akciótervet dolgoznak ki a bővítés idejére a forgalom...","id":"20180825_m1_autopalya_bovites_palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a455294-ece0-446a-bf82-993f27da953e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_m1_autopalya_bovites_palkovics","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:07","title":"Három sávos lesz az M1-es, mert nem bír el több autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrségi eljárás is lehet a két zenész történetének vége. ","shortLead":"Rendőrségi eljárás is lehet a két zenész történetének vége. ","id":"20180824_Komoly_bajba_sodorhatja_Majka_Curtist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e350672e-452f-4df8-a8a1-51155f22829a","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Komoly_bajba_sodorhatja_Majka_Curtist","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:08","title":"Az addiktológus szerint Majka lépése érthető, de drasztikus volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975408a6-0d33-4324-9fbf-9da8329639b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A haláleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, de a brit utazásszervező vállalat minden, az érintett hurghadai szállodában tartózkodó vendégét át-, illetve kiköltözteti.","shortLead":"A haláleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, de a brit utazásszervező vállalat minden, az érintett hurghadai...","id":"20180824_egyiptom_hurghada_thomas_cook_halaleset_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=975408a6-0d33-4324-9fbf-9da8329639b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5692a38-0c2f-4132-b7e6-f44be3dc0c30","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_egyiptom_hurghada_thomas_cook_halaleset_nyaralas","timestamp":"2018. augusztus. 24. 07:16","title":"Egy pár rejtélyes halála miatt minden vendégét evakuálja egy egyiptomi szállodából a Thomas Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]