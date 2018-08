Mint írtuk, Szilvásváradon egy bódéban találta egy arrajáró azt a fura fafaragást, ami Orbán Viktort ábrázolja királyként. A nepszava.hu megtalálta a művészt, Gyula bácsit, akit meglepett a hatalmas érdeklődés, kicsit meg is riadt tőle.

Elárulta, hogy Orbán Viktort nem veszi le a kampóról, rajongása akkor is változatlan marad, ha emiatt netán az interneten támadják. Két hónapig faragta a művet, kemény bükkfából, majd sellakkal kezelte le, hogy tartós maradjon. A koronát is ő álmodta rá.

Gyula bácsi azt mondta, nem adja el a képet senkinek, legfeljebb magának Orbán Viktornak, ha egyszer a faluba látogat. Akkor mondana egy árat is, mert ingyen azért neki sem adná el.

A citromfacsarók, nagy-Magyarország formájú fatálak, az „asszonynevelő” illetve a „férjnevelő” feliratot viselő baseball-ütők, szárnyas angyalkák és sasok és az Orbán-portré mellett Sztálin és Hitler arca is ki van faragva. Gyula bácsi szerint mindkét férfi meghatározó alakja volt a maga korának, és az édesanyja mindkettőjüket szerette, ezért faragta ki őket, annak ellenére, hogy megátalkodott embernek tartja mindkettőt.



"A történelmet nem lehet eltagadni, és ez történelem – magyarázta, miért lógnak diktátorok a fagerendán. Azt persze rögtön hozzá is tette, hogy Orbánt nem tartja diktátornak, csak erős kezű vezetőnek, aki tudja mit akar, és azt véghez is viszi." Mondjuk, azt hasznosnak tartaná, ha valaki figyelmeztetné a miniszterelnököt, amikor hibázik, "mert hát ki merné most ezt megtenni?".

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.