[{"available":true,"c_guid":"e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban a Google.","shortLead":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban...","id":"20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09757941-aa5b-47e1-9acf-18714319ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:03","title":"Miért van ma Leonard Bernstein a Google kereső logójának helyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Legalábbis egyelőre nem tervezik bővíteni, derül ki Palkovics miniszter interjújából. Az M1-es azonban tényleg háromsávos lehet egy szakaszon, és fel is újítják.","shortLead":"Legalábbis egyelőre nem tervezik bővíteni, derül ki Palkovics miniszter interjújából. Az M1-es azonban tényleg...","id":"20180825_Megsem_lesz_haromsavos_az_M7es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7222a20b-cfa2-488d-812c-3a865851cdc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Megsem_lesz_haromsavos_az_M7es_autopalya","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:54","title":"Mégsem lesz háromsávos az M7-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6741ab5a-9aff-4037-bb5a-4f89ae1be2f0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autópályát a fővárostól harminc kilométerre Bag térségében újítják fel.","shortLead":"Az autópályát a fővárostól harminc kilométerre Bag térségében újítják fel.","id":"20180825_autopalya_m3_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6741ab5a-9aff-4037-bb5a-4f89ae1be2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca68b4-0dd5-4485-8caf-3ffb2f1ef986","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_autopalya_m3_felujitas","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:42","title":"Elkezdték szétszedni az M3-ast is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3091a78b-7aef-41ff-b039-c10d601d25b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portré egy kitalált család egyik tagját ábrázolja. ","shortLead":"A portré egy kitalált család egyik tagját ábrázolja. ","id":"20180825_festmeny_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3091a78b-7aef-41ff-b039-c10d601d25b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827d24ff-72c1-4b83-aac8-4afa0f6bee9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_festmeny_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:05","title":"Aukcióra kerül egy festmény, amit a mesterséges intelligencia alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról, a Chiron Divóról.","shortLead":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról...","id":"20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e61082-dbf3-460b-a9b4-e944d2eb541a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:36","title":"1500 lóerő, 380 km/h-s csúcsebesség: itt a Bugatti új szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy lemondta Mike Pompeo külügyminiszter jövő hétre Észak-Koreába tervezett látogatását. ","shortLead":"Az amerikai elnök Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy lemondta Mike Pompeo külügyminiszter jövő hétre...","id":"20180824_donald_trump_mike_pompeo_kulugyminiszter_eszak_korea_leszereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26a4f4-a243-46a9-b7df-6df151f73890","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_donald_trump_mike_pompeo_kulugyminiszter_eszak_korea_leszereles","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:55","title":"Berágott Trump, nem küldi el külügyminiszterét Észak-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","shortLead":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","id":"20180825_pedofil_papok_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ba15-7dfa-461d-a0f0-9aef9208aada","keywords":null,"link":"/vilag/20180825_pedofil_papok_egyhaz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:25","title":"A pápa is szégyelli az egyház tétlenségét a pedofil bűntények feltárásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]