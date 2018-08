Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"267202e5-eec3-442b-9a91-b20e07732d7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A franciaországi Calais önkormányzat állítása szerint azért törölte az eseményt, mert nagyon komoly fenyegetéseket kaptak a környékbeli vadászoktól és termelőktől. Franciaországban egyre jobban elharapózik a vegánok és a húsiparban érdekeltek között a konfliktus, korábban a vegánok például húsboltokat rongáltak meg.","shortLead":"A franciaországi Calais önkormányzat állítása szerint azért törölte az eseményt, mert nagyon komoly fenyegetéseket...","id":"20180825_Betiltottak_egy_vegan_fesztivalt_annyira_feltek_a_husipari_dolgozok_fenyegetesetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267202e5-eec3-442b-9a91-b20e07732d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd52234a-c389-46f6-9f3a-279344afd5aa","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Betiltottak_egy_vegan_fesztivalt_annyira_feltek_a_husipari_dolgozok_fenyegetesetol","timestamp":"2018. augusztus. 25. 17:49","title":"Betiltottak egy vegán fesztivált, annyira féltek a húsipari dolgozók fenyegetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b6293a-6741-4809-81f1-f196002fe62d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia Forró-Encs állomás közelében történt, onnan Hidasnémetiig vonatpótló autóbuszok közlekednek.","shortLead":"A tragédia Forró-Encs állomás közelében történt, onnan Hidasnémetiig vonatpótló autóbuszok közlekednek.","id":"20180825_Elgazolt_egy_biciklist_a_vonat_egy_szakaszon_nem_jarnak_a_szerelvenyek_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83b6293a-6741-4809-81f1-f196002fe62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c43d4e-b6f6-4dc0-84ec-ddd4a6108286","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Elgazolt_egy_biciklist_a_vonat_egy_szakaszon_nem_jarnak_a_szerelvenyek_Borsodban","timestamp":"2018. augusztus. 25. 18:14","title":"Elgázolt egy biciklist a vonat, egy szakaszon nem járnak a szerelvények Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb193bf-fc0f-432e-a6fc-aa504eaf2af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereken 30 esztendős NDK technikának alaposan megkérik az árát, cserébe viszont nagyon megkímélt portéka lehet a miénk.","shortLead":"A kereken 30 esztendős NDK technikának alaposan megkérik az árát, cserébe viszont nagyon megkímélt portéka lehet...","id":"20180826_meger_2_millio_forintot_egy_74_eves_balatoni_neni_trabantja_601_ketutemu_ndk_oldtimer_veteran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb193bf-fc0f-432e-a6fc-aa504eaf2af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511d7ca6-bdb0-4ccc-aea6-8896f415f7ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_meger_2_millio_forintot_egy_74_eves_balatoni_neni_trabantja_601_ketutemu_ndk_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:21","title":"A nap kérdése: megér 2 millió forintot az első tulajdonostól egy alig használt Trabant?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnika történetének egyik fontos mérföldköve volt a Windows 95 megjelenése. Az operációs rendszert most bárki letöltheti a gépére egy alkalmazásként.","shortLead":"A számítástechnika történetének egyik fontos mérföldköve volt a Windows 95 megjelenése. Az operációs rendszert most...","id":"20180827_windows_95_macos_linux_apple_watch_operacios_rendszer_telepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2235742-3cb1-41cc-9e44-c9f225a7ac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_windows_95_macos_linux_apple_watch_operacios_rendszer_telepites","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:03","title":"Töltse le a Windows 95-öt: csináltak belőle egy programot, amit gépe felforgatása nélkül nyomogathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyről Vettel, a harmadikról Ocon indulhat majd, Räikkönennek csak a hatodik poszt jutott.","shortLead":"A második helyről Vettel, a harmadikról Ocon indulhat majd, Räikkönennek csak a hatodik poszt jutott.","id":"20180825_Hamiltonnak_kedvezett_az_eso_a_Belga_Nagydij_idomerojen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6216a503-b8f3-491a-8350-3ad912445646","keywords":null,"link":"/sport/20180825_Hamiltonnak_kedvezett_az_eso_a_Belga_Nagydij_idomerojen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 22:02","title":"Hamiltonnak kedvezett az eső a Belga Nagydíj időmérőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","shortLead":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","id":"20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babeb919-9edf-4f17-86eb-898f2a58d6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:28","title":"Túlmelegedett a Duna a paksi atomerőműnél, de úgy tűnik, ez senkit sem zavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2","c_author":"","category":"itthon","description":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel a várható felhőszakadás miatt, emellett a legtöbb megyében a sok eső, illetve a viharos szél miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai...","id":"20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811a1c69-ee11-44dc-a35c-5f96e0446e97","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:32","title":"Felhőszakadások várhatók - másodfokú figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]