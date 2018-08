Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bontani kezdték a fővárosi Pozsonyi úton található irodaházat, mely régen a KISZ-székháza volt.","shortLead":"Bontani kezdték a fővárosi Pozsonyi úton található irodaházat, mely régen a KISZ-székháza volt.","id":"20180827_Ujabb_ikonikus_XIII_keruleti_irodahazat_bontanak_le__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984a40c7-8012-483f-88e4-04cd3ac7c929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Ujabb_ikonikus_XIII_keruleti_irodahazat_bontanak_le__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:27","title":"Újabb ikonikus XIII. kerületi irodaházat bontanak le – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c273525b-ba22-49b4-92ed-38ecc086f929","c_author":"Seres László","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Nem létezhet olyan embertelen orbáni bánásmód, ami akárcsak érintőlegesen kapcsolódhatna a szervezett náci népirtáshoz.","shortLead":"Nem létezhet olyan embertelen orbáni bánásmód, ami akárcsak érintőlegesen kapcsolódhatna a szervezett náci népirtáshoz.","id":"20180827_Auschwitz_light_avagy_ki_felel_Szanyi_Tibor_mentalis_allapotaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c273525b-ba22-49b4-92ed-38ecc086f929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8f76d-2fa6-4446-ac4a-60c29421e631","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180827_Auschwitz_light_avagy_ki_felel_Szanyi_Tibor_mentalis_allapotaert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:05","title":"\"Auschwitz light\", avagy ki felel Szanyi Tibor mentális állapotáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","shortLead":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","id":"20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb8b23-ad53-410c-958f-6702739eb6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:28","title":"Trélerről esett le az M1-esen szélvédőbe csapódó kerék, amely megölt egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa, de vélhetően egy elektromos, önvezető modellé lehet.","shortLead":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa...","id":"20180828_volvo_360_c","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b201a1-3ac7-457e-abea-903f77dfbaf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_volvo_360_c","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:48","title":"Mi lehet ez a Volvo 360, amit a svédek megvillantottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró gyártását. ","shortLead":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró...","id":"20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53579b8-68f8-42cd-a58e-587f110f2acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:28","title":"Nagy nap a mai Győrben: elkészült az első új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","shortLead":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","id":"20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f74f2d-89aa-49c1-bc50-48bb83507f77","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:03","title":"Autók helyett bicikliket és elektromos robogókat vetne be az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d931a30-08ad-40ad-a763-90b9d00b9f31","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:54","title":"Egy, azaz egy drukker ült a Felcsút szektorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88dcc9c-2e13-4cbe-90c2-87278b0f98bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mesut Özil egy erőhiányban abszolút nem szenvedő Mercedest állított be a garázsába, ahol már eddig is több ilyen márkájú járgány parkolt.","shortLead":"Mesut Özil egy erőhiányban abszolút nem szenvedő Mercedest állított be a garázsába, ahol már eddig is több ilyen...","id":"20180828_meregdraga_sportkocsit_kapott_a_nemet_valogatottbol_tavozott_focista_mesut_ozil_mercedes_amg_gtr_erdogan_torok_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d88dcc9c-2e13-4cbe-90c2-87278b0f98bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e547a6-39e2-4084-9ea8-ba6864b5f334","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_meregdraga_sportkocsit_kapott_a_nemet_valogatottbol_tavozott_focista_mesut_ozil_mercedes_amg_gtr_erdogan_torok_elnok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:41","title":"Méregdrága sportkocsit kapott a német válogatottból távozott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]