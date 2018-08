Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább élő ilyen graffiti!","shortLead":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább...","id":"20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045c394-1fa1-4d35-87aa-925029afbc04","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:58","title":"Békés megyében is feltűnt a kisvasúton robogó Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet pályázni. ","shortLead":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet...","id":"20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a9dae-42a7-4026-b7d0-6157c0ad01c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:15","title":"Ha páratlan számokkal játszott a hatos lottón, ne kattintson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ed5b16-a141-4c8e-9976-a1c416c417bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég erősnek.","id":"20180828_magasabban_a_lec_320_loeros_lett_a_gtivero_hyundai_i30_n_vw_golf_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ed5b16-a141-4c8e-9976-a1c416c417bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a2f4a4-d611-4679-a8b4-614272524898","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_magasabban_a_lec_320_loeros_lett_a_gtivero_hyundai_i30_n_vw_golf_bmw","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:21","title":"Magasabban a léc: 320 lóerős lett a GTI-verő Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre gyanakodnak, de eddig nem tudták bebizonyítani, hogy a Hunviron Kft. lenne a felelős a szagokért.","shortLead":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre...","id":"20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705fca8c-e95f-4e18-ad2b-4e10df6479a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:28","title":"Hetek óta elviselhetetlen bűz fojtogatja a hatvaniakat, most pedig furcsa massza folyik egy helyi cég telephelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint az elkövető lelőtt két embert, megsebesített további kilencet, majd végzett magával is.","shortLead":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint...","id":"20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546e06f7-9eca-4243-9ff0-8a6712aad8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 21:12","title":"Lövöldözni kezdett egy fiatal, mert nem nyert a floridai videójáték-versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","shortLead":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","id":"20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6684364-7cd7-4acf-9876-1995bd305260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:24","title":"Kormányzati segítség ide vagy oda, sok család csak hitelből képes fedezni a tanévkezdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre: egy teljesen működőképes Apple-1 komputer.","shortLead":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre...","id":"20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68621ebb-5f36-4aaf-9258-ca7431399060","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:03","title":"Ön is licitálhat egy (működő) legendás Apple-gépre, de készítse a pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró gyártását. ","shortLead":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró...","id":"20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53579b8-68f8-42cd-a58e-587f110f2acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:28","title":"Nagy nap a mai Győrben: elkészült az első új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]