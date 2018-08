Saját testi épségét sem kímélve végignézett egy epizódot az A mi kis falunk című, RTL Klubon nagy sikerrel futó sorozatból Jurák Katalin. Kicsit elkésett ezzel, a sajtó jelentős része már tavaly év elején, az első epizódok után megírta, hogy az alkotás humorszintjét nagyon alacsonyra lőtték be az alkotók, egyfajta heti Üvegtigris készül az idült alkoholisták és félőrültek idealizálásával. A magyar vidék nem ilyen, de a jelek szerint a magyar vidék erre mégsem sértődik meg, hanem röhögve nézi. Máshogyan nem dönthetne a sorozat nézettségi rekordokat.

Jurák azért ült le a tévé elé, mert Morvai Krisztina összetűzésbe került a sorozat alkotóival, mivel épp ott vett víkendházat szerény EP-képviselői fizetéséből, ahol az RTL Klub stábja forgat. Morvai jó magyar szokás szerint kiakadt azon, amin az Index riportja szerint a helyiek nem bosszankodnak, vagyis hogy egy forgatás kölcsönös türelmet követel meg a lakóktól és az ott átmenetileg dolgozó filmesektől. Cserében a faluban keletkezik némi bevétel.

A Magyar Idők tévedhetetlen ítésze tehát megnézett egyetlen epizódot, hogy nagyjából azonos következtetésre jusson, mint korábban a Magyar Narancs. Jurák azt is megjegyzi éleslátóan, hogy "nem gondolná, hogy a falvakban gyakran előfordulna az, amit a sorozatban láthatunk". Nos, a Bayer Show-ban bemutatott migránsbűnök sem fordulnak elő gyakran, mégsem beszélnek ott semmi másról. És hát a messzi-messzi galaxisban sem fénykardozhatnak állandóan, de valamiért mindig csak azt mutatják a filmesek.

De mivel Jurák a Magyar Naranccsal ellentétben kétharmaddal nyert áprilisban, ezért az ő felháborodása nem maradhat következmények nélkül. Ő nem akarja tovább tűrni, hogy "meggyalázzák az embereket, sárba tiporják nemzeti értékeinket, a történelmünket"! Képzeljünk bele, ha most nem néz meg a sorozatból egy epizódot, akkor még most is tűrné mindezt. Nyugodtan aludna az ágyában, és tűrne. Így viszont Jurák kiadhatja a csatakiáltást:

a fizikai határvédelem után most a szellemi honvédelem következik majd: megvédjük értékeinket, a gyerekeinket, a társadalmunkat.

Meglátjuk, ezek után a sorozat induló harmadik szériája milyen nézettséggel nyit.

