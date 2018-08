Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle rendező. A most napvilágot látott filmszakmai pletykák szerint az ügynök tervezett halála lehetett az egyik oka a felmondásának. ","shortLead":"Napokkal ezelőtt bizonyos \"alkotói nézeteltérésekre\" hivatkozva otthagyta a készülő 25. James Bond-filmet Danny Boyle...","id":"20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7964aa2-ae8b-4993-95f8-f315a4447f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28eac2a-102d-47da-93d2-4cc51271077c","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Nem_akarta_kinyirni_a_007est_inkabb_kiszallt_a_filmbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Nem akarta kinyírni a 007-est, inkább kiszállt a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a331403-c5fa-4981-a9c3-708884c55297","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 17 ezer lakosú Kisvárda eddig is bővelkedett fejlesztésekben, két tanuszodája, két stadionja, több sportcsarnoka mellé most egy több különböző negyedet felsorakoztató öko-filmparkot épít. Uniós forrásból.","shortLead":"A 17 ezer lakosú Kisvárda eddig is bővelkedett fejlesztésekben, két tanuszodája, két stadionja, több sportcsarnoka...","id":"20180829_Nem_csokken_az_iram_Kisvardan_okofilmpark_is_epul_a_mozipark_melle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a331403-c5fa-4981-a9c3-708884c55297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fc83e4-b78c-4a63-825c-8dc57e5d6ff9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Nem_csokken_az_iram_Kisvardan_okofilmpark_is_epul_a_mozipark_melle","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:35","title":"Seszták városa nem lassít, a stadionok és a mozipark után most öko-filmpark épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális zaklatással vádló 22 éves Jimmy Bennett nyilatkozatban erősítette meg állítását. ","shortLead":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális...","id":"20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e813bd-6147-42dc-9e91-ef1d114ec936","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:51","title":"Kirúgták a szexuális zaklatással vádolt Asia Argentót az olasz X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések, a falvak indokolatlan felégetése, nők tömegeinek megerőszakolása, ezrek megölése nem tartozhatott a katonai szükségszerűség körébe. A több száz interjún alapuló jelentés szerint több katonai vezetőt bíróság elé kellene állítani, illetve komolyan felvetik a kormány felelősségét is a népirtásban.","shortLead":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések...","id":"20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbeca1d-fd18-4c67-bb4d-6808db148dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:59","title":"ENSZ-jelentés: emberiesség elleni bűncselekmény, amit a mianmari hadsereg tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","shortLead":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","id":"20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caec549-7dce-4005-9ff4-7d7c96d19653","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:46","title":"Majdnem felborította a bálna a hajót, de az utasok csak nevettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbd3c26-ca68-498a-a0a6-acd68a711ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a modellből mindössze néhány tucat példány készült, többek közt ez is indokolja az elképesztően borsos árat.","shortLead":"Ebből a modellből mindössze néhány tucat példány készült, többek közt ez is indokolja az elképesztően borsos árat.","id":"20180827_uj_rekord_136_milliard_forintot_adtak_ezert_a_ferrariert_250_gto_oldtimer_veteran_olasz_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddbd3c26-ca68-498a-a0a6-acd68a711ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59ea0db-c2f9-4b01-a2cc-617cdf4a16f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_uj_rekord_136_milliard_forintot_adtak_ezert_a_ferrariert_250_gto_oldtimer_veteran_olasz_sportkocsi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:21","title":"Új rekord: 13,6 milliárd forintot adtak ezért a Ferrariért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének fedezését csak a tengervíz-sótalanító telepek segítségével tudják megoldani.","shortLead":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének...","id":"20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508af1e5-491c-45c2-bdee-628354cef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:53","title":"Közel kerültek a kiszáradáshoz Izrael vízforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik legnagyobb e-sport-versenyén is bevetettek fejlesztői. És az eredmény? Attól, mert valami szuperokosnak hiszi magát, még nem feltétlenül képes minden lépést hiba nélkül végrehajtani.","shortLead":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik...","id":"20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a479c-4b9d-499d-9b6c-daa01a118ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"Nem kell még temetni az embereket: legyőzték a szuperokosnak hitt mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]