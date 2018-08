Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa0a5c2-1f48-40c3-ae15-cdeb60c7abb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vosztok-2018 fedőnévűnél nagyobbat soha nem tartottak - közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden Abakánban.","shortLead":"A Vosztok-2018 fedőnévűnél nagyobbat soha nem tartottak - közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden...","id":"20180828_gigantikus_hadgyakorlatra_keszul_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0a5c2-1f48-40c3-ae15-cdeb60c7abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c4dd91-6797-412c-a42e-a18c103d3ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_gigantikus_hadgyakorlatra_keszul_oroszorszag","timestamp":"2018. augusztus. 28. 22:50","title":"Gigantikus hadgyakorlatra készül Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre gyanakodnak, de eddig nem tudták bebizonyítani, hogy a Hunviron Kft. lenne a felelős a szagokért.","shortLead":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre...","id":"20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705fca8c-e95f-4e18-ad2b-4e10df6479a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:28","title":"Hetek óta elviselhetetlen bűz fojtogatja a hatvaniakat, most pedig furcsa massza folyik egy helyi cég telephelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","shortLead":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","id":"20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2716623-4d13-4ac3-a00d-73c2714aa482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:32","title":"Mészáros Lőrinc és felesége a nevükre veszik az MKB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","shortLead":"A kézipoggyász méretű csomagokat ezután csak extra díj fejében lehet a kabinban szállítani.","id":"20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972bf522-c896-41e0-afdb-4da023091676","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Szokjon_hozza_eletbe_leptek_a_Wizz_Air_uj_poggyasszabalyai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:25","title":"Szokjon hozzá: életbe léptek a Wizz Air új poggyászszabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c75c5a-36bc-4f87-8409-8b6156cb8a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetvenhét éve történt a kamenyec-podolszkiji mészárlás. Kenderesen pedig a hétvégén Horthy-emléknapot tartanak, fideszes felszólalókkal.","shortLead":"Hetvenhét éve történt a kamenyec-podolszkiji mészárlás. Kenderesen pedig a hétvégén Horthy-emléknapot tartanak...","id":"20180828_Azon_a_hetvegen_rendezik_a_Horthyemleknapot_amikor_meggyilkoltak_tobb_tizezer_zsidot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c75c5a-36bc-4f87-8409-8b6156cb8a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e4338-b109-4bbf-ba67-fbbce0f05bbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Azon_a_hetvegen_rendezik_a_Horthyemleknapot_amikor_meggyilkoltak_tobb_tizezer_zsidot","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:34","title":"Azon a héten emlékeznek Horthyra, amikor több tízezer zsidó meggyilkolásának évfordulója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","shortLead":"Kordonokkal vették körbe a volt Kertem területét.","id":"20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b789f003-4433-44c3-8f55-35f9c95389bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_biztonsagiak_vittek_ki_a_tiltakozo_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:53","title":"A biztonságiak vitték ki a tiltakozó Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","id":"20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370bc70-b5d4-4d9a-8df4-1dd2ce0ac00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:39","title":"Feljelentést tesz az LMP a Microsoft-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","shortLead":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","id":"20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61878a23-04f7-467a-88a7-faa0f855daf6","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:03","title":"Elárverezik Sigmund Freud egyik levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]