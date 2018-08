Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53080815-a579-4d1c-b1e8-ce57f1f37d13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházók a kereslet csökkenésében reménykednek, hiszen jövő nyár elején az új építésű lakásokra vonatkozó kedvezményes áfa időszakának vége felé közeledve még többet kérhetnének el a tóparti ingatlanokért.","shortLead":"A beruházók a kereslet csökkenésében reménykednek, hiszen jövő nyár elején az új építésű lakásokra vonatkozó...","id":"20180828_Meg_csak_letrarol_van_kilatas_de_epites_kozben_is_emelgetik_a_balatoni_ujlakasok_arait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53080815-a579-4d1c-b1e8-ce57f1f37d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199c146-cf6c-4b9c-96c7-d715c1a0095e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Meg_csak_letrarol_van_kilatas_de_epites_kozben_is_emelgetik_a_balatoni_ujlakasok_arait","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:32","title":"Még csak létráról van kilátás, de építés közben is emelgetik a balatoni új lakások árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3238b4c-9781-4e9b-a523-0bfb705a7a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó mostantól a kompakt kategóriás típus minden változatát Corolla néven árulja, és küszöbön a 12. generáció piaci debütálása. ","shortLead":"A japán gyártó mostantól a kompakt kategóriás típus minden változatát Corolla néven árulja, és küszöbön a 12. generáció...","id":"20180828_itt_az_uj_toyota_corolla_nem_lesz_tobbe_auris_parizsi_autoszalon_hibrid_prius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3238b4c-9781-4e9b-a523-0bfb705a7a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b03856a-52b1-4318-bbac-19976969d57d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_itt_az_uj_toyota_corolla_nem_lesz_tobbe_auris_parizsi_autoszalon_hibrid_prius","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:21","title":"Itt az új Toyota Corolla, nem lesz többé Auris és dízelmotor sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása ellenük a vád. ","shortLead":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása...","id":"20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26709cc8-1d75-4baa-9a76-49c691dc9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Vádat emeltek egy kurd pár ellen Csongrád megyében, mert a Kurd Munkáspárt tagjai voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70 kilométerrel keletebbre folyik. ","shortLead":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70...","id":"20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd2470-a34b-43da-b4dc-ecc739152f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:31","title":"Fotók: Találtak egy XV. századi fahajót Lengyelországban a földben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat később közszemlére tegye. Nyolc hónapot kapott, miután áprilisban enyhített büntetést kért. ","shortLead":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat...","id":"20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9620f37-981b-4451-a45a-ecd5ced87367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:35","title":"Börtönbe megy a sztárok iCloud-fiókját feltörő, majd meztelen képeket posztoló hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly veszélyt jelent a bizonyítékok nélküli gyógyászat az MTA Orvosi Tudományok Osztálya szerint, a tudósok azt mondják, arra sincs bizonyíték, hogy a homeopátia a placebónál ténylegesen nagyobb hatást fejtene ki, mindezért a jogi szabályozás újragondolását sürgetik.\r

","shortLead":"Komoly veszélyt jelent a bizonyítékok nélküli gyógyászat az MTA Orvosi Tudományok Osztálya szerint, a tudósok azt...","id":"20180829_Torvenyi_beavatkozast_surget_az_MTA_a_homeopatia_es_az_algyogyaszat_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bb3ca0-e99a-4bec-80ac-81cedea6978d","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Torvenyi_beavatkozast_surget_az_MTA_a_homeopatia_es_az_algyogyaszat_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:56","title":"Törvényi beavatkozást sürget az MTA a homeopátia és az álgyógyászat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket válassza. Ezek azonban drágábbak, így az átlagos hitelfelvevő alacsonyabb hitelösszeget érhet el októbertől. Mi és hogyan változik? Gyakorlati tudnivalók 9+1 pontban a Bankmonitor szakértőitől.","shortLead":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket...","id":"20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb730e0-420c-492c-986d-fabc45584b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:21","title":"9+1 pontban minden, amit a lakáshitelek szigorításáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]