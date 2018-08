Bár az idén mutatták volna be Woody Allen új filmjét A Rainy Day in New York (Egy esős nap New York-ban) címmel, a forgalmazó Amazon Studios úgy döntött, egyelőre fiókba teszik a produkciót - írja a brit The Guardian.

Az Amazon még 2016-ban kötött egy öt filmre szóló szerződést Allennel, és ez lett volna a második a közös munkák közül a tavalyi Wonder Wheel: Az óriáskerék után, de a cég csütörtökön azt közölte, hogy a megjelenés dátumáról nem döntöttek.

A cég 25 millió dollárt költött a romantikus vígjátékra, amelynek forgatásai tavaly ősszel befejeződtek, a rendezővel szemben a MeToo kampány részeként azonban újra elővették egykori nevelt lányának, Dylan Farrow-nak a vádjait, miszerint Allen molesztálta őt még 1992-ben. Woody Allen ahogy korábban, úgy most is tagadta a vádakat, és azzal érvelt, hogy a gyermekjóléti szolgálat korábbi vizsgálata is őt igazolta.

Ennek ellenére több színész is nekiment a rendezőnek, új filmjének színészei, Timothée Chalamet és Selena Gomez pedig közölték, hogy megbánták, hogy vele dolgoztak. Chalamet, Gomez, Rebecca Hall, és Griffin Newman előzetesen azt is jelezte, hogy a filmből származó bevételeikből a szexuális zaklatások áldozatait segítő RAINN-t és a Time's Up mozgalmat támogatnák.