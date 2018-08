Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","shortLead":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","id":"20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b992c2-561a-4c34-ac3b-6b1754652976","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:27","title":"Ököllel ütöttek arcon egy nyugdíjast a pesti trolin, mert kinyitotta az ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb48529b-ef97-4296-a8c9-1b06602ba0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt kérte, vigyék vissza a börtönbe, miután ez megtörtént, többen is nemtetszésüket fejezték ki, egy férfi pedig még a bírót is megfenyegette.","shortLead":"A vádlott azt kérte, vigyék vissza a börtönbe, miután ez megtörtént, többen is nemtetszésüket fejezték ki, egy férfi...","id":"20180829_Fenyegetozes_es_bekiabalas_botranyos_kozjatekok_a_Terez_koruti_robbanto_targyalasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb48529b-ef97-4296-a8c9-1b06602ba0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6737e827-c051-4e96-972d-d0606c9d0264","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Fenyegetozes_es_bekiabalas_botranyos_kozjatekok_a_Terez_koruti_robbanto_targyalasan","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:48","title":"Fenyegetőzés és bekiabálás: botrányos közjátékok a Teréz körúti robbantó tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201835_kiszoritosdi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de53250f-6f4b-402a-9fd9-776b1b889666","keywords":null,"link":"/itthon/201835_kiszoritosdi","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:20","title":"Hamvay Péter: Kiszorítósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc876fb1-546e-4696-87c8-7eeddc5da02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcvan szál vörös rózsán kívül egy 20 méter hosszú amerikai nagyvassal lepték meg a nénit.","shortLead":"Nyolcvan szál vörös rózsán kívül egy 20 méter hosszú amerikai nagyvassal lepték meg a nénit.","id":"20180829_a_nap_fotoja_motoros_diszkiseretes_limuzin_a_80_eves_budakalaszi_holgy_szuletesnapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc876fb1-546e-4696-87c8-7eeddc5da02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfe7a68-6131-4df8-8f99-94d4d40034e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_a_nap_fotoja_motoros_diszkiseretes_limuzin_a_80_eves_budakalaszi_holgy_szuletesnapjan","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:41","title":"A nap fotója: motoros díszkíséretes limuzin a 80 éves budakalászi nő születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a491fafd-e425-4460-a662-50f072727672","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint az olasz belügyminiszter, ha Magyarországon elindulna a választásokon, megnyerné.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az olasz belügyminiszter, ha Magyarországon elindulna a választásokon, megnyerné.","id":"20180828_orban_viktor_matteo_salvini_migracios_megbeszeles_satjtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a491fafd-e425-4460-a662-50f072727672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61569ec1-a128-40d7-809d-5c4e421bcb26","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_orban_viktor_matteo_salvini_migracios_megbeszeles_satjtotajekoztato","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:59","title":"Orbán: Salvini Európa védelmezője, Magyarország mindenben segíteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8a458e-5ed0-4930-88f1-265f80ed4e79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hollywood két ikonjának volt az egészen különleges ritkaságnak számító Duesenberg SSJ-ből egy-egy példánya, ami nálunk vélhetően teljesen ismeretlen márka.","shortLead":"Hollywood két ikonjának volt az egészen különleges ritkaságnak számító Duesenberg SSJ-ből egy-egy példánya, ami nálunk...","id":"20180828_duesnberg_ssj_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb8a458e-5ed0-4930-88f1-265f80ed4e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e14b73d-5059-4a36-a3d2-c3799172af5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_duesnberg_ssj_arveres","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:22","title":"Összesen két embernek volt ilyen autója, Gary Coopernek és Clark Gable-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Közzétette főigazgatói pályázatát Kero, amivel a Budapesti Operettszínház főigazgatói székébe ülne. Metoo-botrány, amit skandalumnak nevez, ötéves, azóta visszavont ajánlás, az újrázó főigazgató ekézése és saját dicsőítése.","shortLead":"Közzétette főigazgatói pályázatát Kero, amivel a Budapesti Operettszínház főigazgatói székébe ülne. Metoo-botrány, amit...","id":"20180828_Kerenyi_Miklos_Gabor_A_Metoobotrany_ellensegeim_probalkozasa_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc71d49-d1ef-46a1-930a-c244697728cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kerenyi_Miklos_Gabor_A_Metoobotrany_ellensegeim_probalkozasa_volt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:32","title":"Kerényi Miklós Gábor: A Metoo-botrány ellenségeim próbálkozása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia telefonjainak fotózási képességei kapcsán ismerhetett a világ.","shortLead":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia...","id":"20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ce91b8-67d3-4f92-aaa0-a92d0f5f04d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:03","title":"Visszavásárolták a fotós márkát, ami egykor a Nokiáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]