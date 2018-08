Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","shortLead":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","id":"20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f0f751-dce7-4451-8576-d8ccd36f13e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:45","title":"Valaki kiszivárogtatta egy kínai szállodalánc vendégeinek adatait, most az interneten árulják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb névvel bővült a Joaquin Phoenix főszereplésével készülő Joker-film szereplőgárdája. Thomas Wayne-t, Bruce Wayne (azaz Batman) apját Alec Baldwin fogja játszani. ","shortLead":"Újabb névvel bővült a Joaquin Phoenix főszereplésével készülő Joker-film szereplőgárdája. Thomas Wayne-t, Bruce Wayne...","id":"20180828_Batman_apjat_fogja_alakitani_Alec_Baldwin_a_Jokerfilmben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8da664-c8a7-4ff9-8ffd-2cf37b6f15b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Batman_apjat_fogja_alakitani_Alec_Baldwin_a_Jokerfilmben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:15","title":"Batman apját fogja alakítani Alec Baldwin a Joker-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat később közszemlére tegye. Nyolc hónapot kapott, miután áprilisban enyhített büntetést kért. ","shortLead":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat...","id":"20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9620f37-981b-4451-a45a-ecd5ced87367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:35","title":"Börtönbe megy a sztárok iCloud-fiókját feltörő, majd meztelen képeket posztoló hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00130fc8-ebba-40be-80cc-f717215acbc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szovjetunióban készült, de az afrikai sivatagot is megjárta ez a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró.","shortLead":"A Szovjetunióban készült, de az afrikai sivatagot is megjárta ez a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró.","id":"20180830_a_nap_fotoi_27_millio_forintot_erhet_ez_a_regi_lada_niva_szovjet_orosz_terepjaro_dakar_rali","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00130fc8-ebba-40be-80cc-f717215acbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26559145-607c-41b3-97ef-fc41552714c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_a_nap_fotoi_27_millio_forintot_erhet_ez_a_regi_lada_niva_szovjet_orosz_terepjaro_dakar_rali","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:41","title":"A nap fotói: Akár 27 millió forintot is érhet ez a pókhálós, régi Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor első útja nyaralásából visszatérve Milánóba vezetett, ahol kedd délután Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel van munkamegbeszélése. Demonstrálók fogadták. ","shortLead":"Orbán Viktor első útja nyaralásából visszatérve Milánóba vezetett, ahol kedd délután Matteo Salvini olasz...","id":"20180828_tuntetes_orban_viktor_matteo_salvini_milano_bevandorlas_migransok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c1fb65-3f95-46e9-9d88-23146dfe860f","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_tuntetes_orban_viktor_matteo_salvini_milano_bevandorlas_migransok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:48","title":"Egy-két ezren tüntetnek az Orbánok és Salvinik ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","shortLead":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","id":"20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1328714-0b63-49a3-8b54-3d552db44091","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:53","title":"Változik a jegyvásárlás a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa félbeszakadt újságírói tanulmányait. A hazájában halállal fenyegetett, Hamburgban menedéket talált bangladesi férfi ösztöndíjat kapott 54 további diákkal együtt, és szeptembertől kezdte volna az Európai Unió által társfinanszírozott tanulmányait. Ebből nem lesz semmi, mert a CEU utolsó pillanatban a bevándorlási különadóra hivatkozva törölte az OLIve programot. Ananya most nulláról kezdheti újra életét.","shortLead":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa...","id":"20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79612e3-2676-4652-ac42-306cefbb26f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:04","title":"A CEU aláveti magát a kormány akaratának, nem tanít szeptembertől menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]