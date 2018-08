Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra található pünkösdfürdői gát magasítására ítéltettek meg pluszforrást a fővárosi közgyűléssel. A civilek és a Párbeszéd szerint a gátmagasítás a legkevésbé fontos a Rómain, inkább a patakpartok árvízvédelmét kellene megoldani.","shortLead":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra...","id":"20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066e31f4-e085-4e94-b1fe-073f55b14a10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:48","title":"Újabb gátépítés jöhet a Római közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 26 és egy 29 éves férfi nyitott tüzet egymásra Huszton.","shortLead":"Egy 26 és egy 29 éves férfi nyitott tüzet egymásra Huszton.","id":"20180830_Lovoldozes_volt_egy_karpataljai_szallodaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd4880e-b50b-4b20-91cc-c753e7d16d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Lovoldozes_volt_egy_karpataljai_szallodaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:24","title":"Lövöldözés volt egy kárpátaljai szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","shortLead":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","id":"20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1733338f-8ab3-48cf-b866-d655ae0c0b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:18","title":"Orbán: Salvini kiemelt tiszteletet élvez Magyarországon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett Higgs-bozon vizsgálatában: először sikerült bizonyítaniuk a szétbomlását úgynevezett b-kvarkokra.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett...","id":"20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9bda4c-d59c-4649-a408-8b0a44eada14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztek a tudósok az \"isteni részecske\" kutatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.","shortLead":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dfd07e-f984-4443-8f50-3fa12b7a6365","keywords":null,"link":"/sport/20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:58","title":"Babosék továbbjutottak, Fucsovicsék kiestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult az amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye – írja a legfrissebb HVG.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult az amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták...","id":"20180830_Egyre_tobb_gondja_van_Trumpnak_es_kozben_elkezdtek_dolni_a_dominok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47170d2b-3062-47d8-a9dc-8c9e916cbf15","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Egyre_tobb_gondja_van_Trumpnak_es_kozben_elkezdtek_dolni_a_dominok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Egyre több gondja van Trumpnak, és közben elkezdtek dőlni a dominók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az informatikus szakma elférfiasodása globális jelenség, amelyre világszerte keresik a megoldást. A HVG Extra Business cikke három hazai céges példát mutat be a női munkavállalók támogatására.","shortLead":"Az informatikus szakma elférfiasodása globális jelenség, amelyre világszerte keresik a megoldást. A HVG Extra Business...","id":"20180830_Nok_karrierjenek_osztonzese_az_IT_ferfias_vilagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62196540-dede-4dce-becf-3ee141b85fc7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180830_Nok_karrierjenek_osztonzese_az_IT_ferfias_vilagaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:14","title":"Hogyan támogatják a nők karrierjét az IT férfias világában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg az Egyesült Államokban (és nem csak ott) nemzetbiztonsági kockázatnak tartják a Huaweit, addig Európában szárnyal a kínai cég.","shortLead":"Míg az Egyesült Államokban (és nem csak ott) nemzetbiztonsági kockázatnak tartják a Huaweit, addig Európában szárnyal...","id":"20180830_huawei_piaci_reszesedese_europaban_amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45888f2e-afcf-4556-b1bd-6e9ccc5c7496","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_huawei_piaci_reszesedese_europaban_amerikaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:03","title":"A mobilgyártó, amelytől tartanak az USA-ban, miközben Európában imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]