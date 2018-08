Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa0a5c2-1f48-40c3-ae15-cdeb60c7abb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vosztok-2018 fedőnévűnél nagyobbat soha nem tartottak - közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden Abakánban.","shortLead":"A Vosztok-2018 fedőnévűnél nagyobbat soha nem tartottak - közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden...","id":"20180828_gigantikus_hadgyakorlatra_keszul_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0a5c2-1f48-40c3-ae15-cdeb60c7abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c4dd91-6797-412c-a42e-a18c103d3ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_gigantikus_hadgyakorlatra_keszul_oroszorszag","timestamp":"2018. augusztus. 28. 22:50","title":"Gigantikus hadgyakorlatra készül Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","shortLead":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","id":"20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8d8f5-ed10-4a5d-8427-ba3b85ce149a","keywords":null,"link":"/elet/20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:22","title":"Schwarzenegger is csatlakozott Törőcsik Mari alapítványához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","shortLead":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","id":"20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c9d52-f0a5-4044-9b9b-7edd4f3b8f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:55","title":"Úgy mérték a Duna hőmérsékletét, hogy ne legyen 30 fokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb9d7a4-7ebc-4d74-81ab-f7c0e3667f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közzétett egy pillanatképet arról, milyen is volt néhány napja a bolygónk légkörének szennyezettsége.","shortLead":"A NASA közzétett egy pillanatképet arról, milyen is volt néhány napja a bolygónk légkörének szennyezettsége.","id":"20180829_nasa_fold_legszennyezettseg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cb9d7a4-7ebc-4d74-81ab-f7c0e3667f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094c2f4-eaa1-4f62-ab46-c7b42c3e1216","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_nasa_fold_legszennyezettseg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:03","title":"Egyszerre csodáljuk és szörnyülködünk a NASA új térképén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21922363-c0f1-4860-9ec7-85116f573269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karbantartás miatt nem lesz elérhető egy sor szolgáltatás napközben.","shortLead":"Karbantartás miatt nem lesz elérhető egy sor szolgáltatás napközben.","id":"20180830_Szombaton_leall_az_ugyfelkapu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21922363-c0f1-4860-9ec7-85116f573269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b85d1fe-033a-4f6f-b48a-2a027ad83d67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szombaton_leall_az_ugyfelkapu","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:37","title":"Szombaton leáll az ügyfélkapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","shortLead":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","id":"20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2f2cc-d2dc-4be4-a8a6-6f3c6181a0a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:23","title":"Legalább egy, de akár két hónapot is csúszhat az újpesti 3-as metrószakasz átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","shortLead":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","id":"20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc7cac8-c864-4e89-a986-f93deddaedbd","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:41","title":"Erőszakkal riogat Trump a félidős választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]