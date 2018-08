Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8d01cd-f179-4866-a53b-8a54fd04f351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat egy új funkciót tesztelt, az eredmények kiértékelése még tart.","shortLead":"A vállalat egy új funkciót tesztelt, az eredmények kiértékelése még tart.","id":"20180830_Nemsokara_onnek_is_javasolhatja_a_Twitter_hogy_kit_nem_erdemes_kovetnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8d01cd-f179-4866-a53b-8a54fd04f351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dffdcc-c0a2-4249-978b-f77974c97333","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Nemsokara_onnek_is_javasolhatja_a_Twitter_hogy_kit_nem_erdemes_kovetnie","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:29","title":"Nemsokára önnek is megmondhatja a Twitter, hogy kit nem érdemes követnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3edf666-f0d7-4988-be37-4c1923255174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak bő két hét, és ismét találkozhatnak a borkedvelők Somlón a Juhfark Ünnepen, ahol szeptember 15-én immár harmadik alkalommal rendezik meg a fajta egyedülálló, reprezentatív bemutatóját. Az összes kiemelkedő tétel megkóstolható, első kézből a borásszal. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"Már csak bő két hét, és ismét találkozhatnak a borkedvelők Somlón a Juhfark Ünnepen, ahol szeptember 15-én immár...","id":"20180830_Somlo_kulonleges_kincse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3edf666-f0d7-4988-be37-4c1923255174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e26f195-28b8-408a-8d35-de11c128d615","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Somlo_kulonleges_kincse","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:41","title":"Somló különleges kincse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kapásból a legújabb 9.0-s Androiddal támad a japán gyártónál újnak számító lekerekített OLED képmegjelenítőt kapott Xperia XZ3. A berlini IFA szakkiállításon járva kézbe vettük.","shortLead":"Kapásból a legújabb 9.0-s Androiddal támad a japán gyártónál újnak számító lekerekített OLED képmegjelenítőt kapott...","id":"20180830_ifa_2018_kezunkben_az_oled_kijelzos_uj_sony_xperia_xz3_csucsmobil_android_pie_snapdragon_845","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0f4803-d76e-4373-b0cf-cee119dabb00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_ifa_2018_kezunkben_az_oled_kijelzos_uj_sony_xperia_xz3_csucsmobil_android_pie_snapdragon_845","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:31","title":"Kezünkben a gyönyörű kijelzős új Sony csúcsmobil, az XZ3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","shortLead":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","id":"20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6102bd4d-d4fa-4000-ae0a-0382431880e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:44","title":"Száz dolgozót kirúgnak a Magyar Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde bíróságoknak kiküldött kalauzában. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyanis újabb frontot nyitott az Országos Bírói Tanács elleni harcában: az általa kinevezett elnökök feladatává tette, hogy törvénysértésen érjék az OBT-t. Közben szolgálati titkok megszellőztetésével is támadják Handó belső ellenzékét.","shortLead":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde...","id":"20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f3e3ee-cc00-4c73-905f-f0b8aeca88d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:30","title":"Handó Tünde parancsa: mindenki írja le bírósági ellenzékének három bűnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","shortLead":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","id":"20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f33bd60-8ebf-4983-afdd-11998282e964","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:21","title":"Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","shortLead":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","id":"20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62597441-42ee-4b98-9c3a-329505a61060","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:43","title":"Magdi anyus megint visszatér a Barátok köztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201835_iskolatorteneti_kanyarok_november_elejen_kezdodott_egykor_atanitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106979d-7038-4902-93a0-abfe2e069750","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.35/201835_iskolatorteneti_kanyarok_november_elejen_kezdodott_egykor_atanitas","timestamp":"2018. augusztus. 29. 00:00","title":"Iskolatörténeti kanyarok: november elején kezdődött egykor a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]