Az Echo Tv közvetíti péntek este a Telekom Veszprém és a szlovén Celje kézilabdacsapatának felkészülési mérkőzését. A Népszava szerint ez az egyik első jele lehet a nézők számára a kormányközeli médiumok átszervezésének. Közelebből Mészáros Lőrinc tévéjének profilváltását mutatja a lap forrása szerint: az eddig alapvetően közéleti tartalmakat sugárzó televízióban egyre több sport-, és szórakoztató műsor lesz majd látható.

A Népszava szerint az is beszédes, hogy éppen ezzel a meccsel mutatkozik meg a változás: fricska lehet ez Simicska Lajosnak, aki egészen tavaly nyárig a Veszprém törzsszurkolója volt (üzlettársa, Fonyó Károly pedig a klub igazgatója 2015-ig). A sportklubot űködtető gazdasági társaságban, a Veszprém Handball Team Kft.-ben tavaly júniusban szerzett többségi részesedést a volt felcsúti polgármester üzlettársának, Szíjj Lászlónak a cége, a Duna Aszfalt Kft.

A lap azt írja, Klausmann Viktor is többet lesz képernyőn a csatornán, mint eddig, úgy tudják, külön reggeli műsort kap.

A hét elején a 444.hu írt arról, hogyan tuszkolhatják be egyetlen cég, a Media Fundamentum Nonprofit Zrt. alá a kormánypárthoz, kormányhoz közel álló médiumokat. A Népszava szerint végül is a Habony Árpád érdekeltségébe tartozó Lokál is betagozódik a holdingba.

Nemrég kiderült, hogy a következő szezontól a veszprémi kézilabdázók is 2Rule-ra váltanak. A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Magyar Sportmárka Zrt. márkája egyelőre a gálamelegítőt és a formaruhát szállítja a sportolóknak, de a dán Hummel mezei helyett jövőre már a 2Rule-holmikban játsszák majd a meccseiket is.