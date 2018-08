Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták, hogy végre fény derül, mi lesz az eddig hétpecsétes titokként kezelt új alaptantervben. Ők nagyot csalódhattak. Cikkünk folyamatosan frissül.\r

\r

","shortLead":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták...","id":"20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6681bf57-a125-4c72-9fb2-da18d3677a45","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:35","title":"Kásler Miklós megnyitotta a tanévet – a NAT-ról egy szót sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a találgatásoknak, hivatalossá tette az idei új iPhone-ok bemutatásának napját az Apple. Az eseményen minden valószínűség szerint a telefonokon kívül több érdekességet is bemutatnak majd.","shortLead":"Vége a találgatásoknak, hivatalossá tette az idei új iPhone-ok bemutatásának napját az Apple. Az eseményen minden...","id":"20180830_apple_meghivo_iphone_9_iphone_x_plus_bemutato_napja_szeptember_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7a15ab-56f9-4a5e-8432-149335d6be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_meghivo_iphone_9_iphone_x_plus_bemutato_napja_szeptember_12","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:33","title":"Megvan a dátum, két hét múlva rántják le a leplet az új iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","shortLead":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","id":"20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e048dc-b827-4c5e-9613-76304ed28dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:03","title":"Jól jöhet: ez a fotónyomtató kisebb, mint az okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy zajjal járt a felújítás, többen egy munkásra támadtak. A rendőrség három embert őrizetbe vett. ","shortLead":"Nagy zajjal járt a felújítás, többen egy munkásra támadtak. A rendőrség három embert őrizetbe vett. ","id":"20180831_Beduhodtek_a_lakok_vascsovekkel_vertek_ossze_egy_munkast_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92388236-a2cc-4899-a627-ff6a451b408e","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Beduhodtek_a_lakok_vascsovekkel_vertek_ossze_egy_munkast_Kobanyan","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:56","title":"Bedühödtek a lakók, vascsövekkel vertek össze egy munkást Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d03a521-0860-40b1-81b7-9fae69b6f0e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alapvető fontosságúnak nevezte szerdán Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter előző napi milánói találkozóját Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (volt Nemzeti Front) elnöke.","shortLead":"Alapvető fontosságúnak nevezte szerdán Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter előző napi...","id":"20180829_marine_le_pen_udvozolte_az_orban_salvini_bevandorlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d03a521-0860-40b1-81b7-9fae69b6f0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca2e4d1-ec89-4b43-9b1b-eaa17b2cb58b","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_marine_le_pen_udvozolte_az_orban_salvini_bevandorlas","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:29","title":"Marine Le Pen üdvözölte az Orbán–Salvini-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","shortLead":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","id":"20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb09d91-ee1b-4f1c-801f-70e3ae186695","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:36","title":"Orbán kedvenc lapjának főszerkesztője nem tett le az újságírói kamaráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis vizsgálja, hogy a bevándorlási különadó összeegyeztethető-e ez uniós joggal. A lapunknak megküldött állásfoglalás szerint az nem is kérdés, hogy a jogszabály célja számukra elfogadhatatlan.","shortLead":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis...","id":"20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d78997-3193-487a-b523-59f4ddbc2282","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:00","title":"Brüsszel helyteleníti a bevándorlási különadót, és vizsgálja a beavatkozás lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]