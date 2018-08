Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Erjedés közben az együttes zenéje szól, de egy Spotify-lejátszási lista is benne van az árban.","shortLead":"Erjedés közben az együttes zenéje szól, de egy Spotify-lejátszási lista is benne van az árban.","id":"20180830_Sajat_whiskeyt_arul_a_Metallica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82239340-62a7-42ec-bd96-6c4b8c915600","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Sajat_whiskeyt_arul_a_Metallica","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:32","title":"Saját whiskey-t árul a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem értik, miért intették meg Alize Cornet-t.","shortLead":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem...","id":"20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855520ec-19f7-4c39-9be4-124353a8a733","keywords":null,"link":"/sport/20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:19","title":"Miért csak a nőt büntetik, ha leveszi a pólóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia is ismerkedik a költségvetési megszorításokkal, amelyek szokatlan, korábban elképzelhetetlen változásokat indítottak el a munkaerőpiacon.","shortLead":"Szaúd-Arábia is ismerkedik a költségvetési megszorításokkal, amelyek szokatlan, korábban elképzelhetetlen változásokat...","id":"20180830_Vege_az_aranyeletnek_mar_a_szuletett_szaudiak_is_kenytelenek_izzaszto_munkat_vallalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e81a452-1838-42e6-aff4-b6d8af62e08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Vege_az_aranyeletnek_mar_a_szuletett_szaudiak_is_kenytelenek_izzaszto_munkat_vallalni","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:41","title":"Vége az aranyéletnek: már a született szaúdiak is kénytelenek izzasztó munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát, ami duplán elbaltázott ötletnek tűnik. A szerdai tárgyaláson tanúvallomást tevő Zuschlag ugyanis vagy nem emlékezett a Czeglédyre, illetve Gyurcsány Ferencre nézve negatív információkra, vagy csak úgy \"hallott\" dolgokat, de a konkrét részleteket firtató kérdéseknél is inkább csak mellébeszélt. A legszebb viszont az volt, amikor véletlenül a hvg.hu újságírója előtt hívta fel a Tv2 hírigazgatóját, hogy elmesélje neki, mi történt egy másik perben – ami nem is Andy Vajna csatornája, hanem az elvileg független Origo ellen zajlott.

","shortLead":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát...","id":"20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ade04-a4a3-486a-bbb4-e5f533e88672","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:30","title":"Baki a NER-médiában: Zuschlag véletlenül lebuktatta a Tv2 hírigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","shortLead":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","id":"20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e8a0c-38a7-4d85-9180-a82279ed9a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:08","title":"A jövedelmük tizedét tudják félretenni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi 2018 és minden idők rekordideje?","shortLead":"A Forma–1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi...","id":"20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132171af-a8b6-49f7-b6ae-3dd415f8185c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:21","title":"Önnek kicsit tovább tart: 4 kerék cseréje 1,9 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik helyettes államtitkárt károsították meg, ezért a BRFK nagyobb bűnügyekre specializálódott felderítő főosztálya dolgozott a piti lopáson, és rövid idő alatt meg is oldották az ügyet.","shortLead":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik...","id":"20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed38b528-c078-41c6-bfb8-1d6727ec576e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:54","title":"Nagy erőkkel nyomozott a rendőrség a helyettes államtitkár ellopott táskája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]