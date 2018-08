Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13562a07-5138-4d78-94aa-53a005d62017","c_author":"Soltész Péter","category":"nagyitas","description":"Egy európai nagyváros egyébként rendezett utcáin vagyunk, és amerre csak a szem ellát, színes bőrű, láthatóan boldog fiatalok vonulnak, óriási tömegben. A levegő sűrű a sufni-tuning grilleken sülő kecske-, hal- és csirkehús illatától, valamint a vastag felhőkben felszálló marihuánafüsttől. És remeg. Ez utóbbi jelenség a több tízezer wattot felvonultató hangfal-hegyeknek, a sound-systemek földöntúli hangerejének köszönhető. Remeg az élő hús is rendesen, úgy tűnik, a karib közösség fiatal tagjai közül nem sokan szenvednek testkép-zavarban. Tündöklő jelmezek, csillámpor és gyöngyök, testet alig takaró, szuggesztív öltözékek. A standardnak kikiáltott beach body nem előfeltétel, sőt. Súlyos basszusok vezetik a mozgást, szól a soca, a reaggeton, a dancehall és a jungle, vérbő, illetlen táncban az egész utca, rázzák a twerket, úton útfélen megy a daggering. Szóval a kontinens legnagyobb utcai fesztiválja még mindig egyetlen óriási, fergeteges, féktelen B.U.L.I., csupa nagybetűvel.","shortLead":"Egy európai nagyváros egyébként rendezett utcáin vagyunk, és amerre csak a szem ellát, színes bőrű, láthatóan boldog...","id":"20180829_Lazar_Janos_remalmaban_jartunk_a_Notting_Hilli_karnevalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13562a07-5138-4d78-94aa-53a005d62017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb6f95-9236-4a60-b639-3f911a534aa5","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180829_Lazar_Janos_remalmaban_jartunk_a_Notting_Hilli_karnevalon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:15","title":"Nem egy KDNP-nagygyűlés, de remek buli a Notting Hill-i karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis vizsgálja, hogy a bevándorlási különadó összeegyeztethető-e ez uniós joggal. A lapunknak megküldött állásfoglalás szerint az nem is kérdés, hogy a jogszabály célja számukra elfogadhatatlan.","shortLead":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis...","id":"20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d78997-3193-487a-b523-59f4ddbc2282","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:00","title":"Brüsszel helyteleníti a bevándorlási különadót, és vizsgálja a beavatkozás lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b5c26d-6cae-49d2-95d4-94d3cdd52f67","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő Milánóban is megviccelte a nyilvánosságot. Úgy tett, mintha a választók még beleszólhatnának, milyen Európai Bizottság alakul 2019 nyarán. Pedig a nagyok dolgába nem fog beleszólást engedni Orbán Viktor sem. Egyelőre nehezen látszik, hogyan tudná a 14 tagú néppárti \"frakciót\" megőrizni a bizottságon belül.","shortLead":"A magyar kormányfő Milánóban is megviccelte a nyilvánosságot. Úgy tett, mintha a választók még beleszólhatnának, milyen...","id":"20180830_Orban_szamara_kedvezobb_bizottsagot_szeretne_de_egyelore_vesztesre_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b5c26d-6cae-49d2-95d4-94d3cdd52f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1da56f5-52d1-475a-a9cd-4893f0cab069","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Orban_szamara_kedvezobb_bizottsagot_szeretne_de_egyelore_vesztesre_all","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:00","title":"Orbán számára kedvezőbb Bizottságról álmodozik, de egyelőre vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egységesítették a díjakat a jogi karon, sok diákot ez nagyon rosszul érint.","shortLead":"Egységesítették a díjakat a jogi karon, sok diákot ez nagyon rosszul érint.","id":"20180831_Brutalisan_emelkedtek_a_hallgatoi_dijak_az_ELTEn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6e2e0e-c8ff-42c2-a2cf-c998c45a3ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Brutalisan_emelkedtek_a_hallgatoi_dijak_az_ELTEn","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:23","title":"Brutálisan emelkedtek a hallgatói díjak az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","shortLead":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","id":"20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44913066-a02e-45b5-bf54-52b9613a2892","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:37","title":"Szabó Szabolcs otthagyja az LMP-t, ha nem teljesítik követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","shortLead":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","id":"20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e597bb57-746f-4dd6-806a-05a38a830c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:55","title":"Mikrometeor csapódott a Nemzetközi Űrállomásba, lett egy lyuk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","shortLead":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","id":"20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c470207-0b9e-4efa-accd-9267b970a156","keywords":null,"link":"/sport/20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:17","title":"Három mérkőzés alatt 45 gólt kapott egy Megye I-es focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]