[{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","shortLead":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","id":"20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5afcf-9474-4ad7-bc6e-ae3e207bb552","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:20","title":"Rászokhatnak a méhek a rovarirtók ízére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","shortLead":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","id":"20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969e079-1cf6-4204-9e5e-5846f1d21d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:20","title":"Hamarosan drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi egy utcán fekvő, erősen ittas nő ujjáról húzta le gyűrűjét, mivel többszörösen büntetett előéletű, két és fél év börtönre ítélték.\r

","shortLead":"A 24 éves férfi egy utcán fekvő, erősen ittas nő ujjáról húzta le gyűrűjét, mivel többszörösen büntetett előéletű, két...","id":"20180830_Utcan_fekvo_no_ujjarol_lopta_le_a_gyurut_bortonbe_mehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275eb71e-a187-4ff2-85c4-5c63e0a1f8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Utcan_fekvo_no_ujjarol_lopta_le_a_gyurut_bortonbe_mehet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:50","title":"Utcán fekvő nő ujjáról lopta le a gyűrűt, börtönbe mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0e5123-dbb5-4ace-b25d-1365ea899a0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek specifikációkkal ruházták fel, és ehhez képest meglepően olcsó a Xiaomi új telefonja. Egy rövid szétszereléses (teardown) videóban feltárul néhány titka.","shortLead":"Remek specifikációkkal ruházták fel, és ehhez képest meglepően olcsó a Xiaomi új telefonja. Egy rövid szétszereléses...","id":"20180831_xiaomi_pocophone_f1_teardown_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0e5123-dbb5-4ace-b25d-1365ea899a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552fa75-c767-448d-99af-ca89e6817ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_xiaomi_pocophone_f1_teardown_video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:03","title":"Itt közelről megnézheti a Xiaomi izgalmas új telefonját – darabokra szedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","shortLead":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","id":"20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37e15b-77e7-451f-82af-a107f858addb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:24","title":"Újkori árának alig harmadát éri átlagosan egy prémium autó hétévesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol Vidi az utolsó pillanatig harcban volt a csoportkörbe jutásért, tulajdonképpen csak egy gól miatt nincs most ott. És nem, az az egy gól nem az első meccsen volt, hanem a hetedik-nyolcadikon. Így a fehérváriak majd pénteken izgulhatnak az Európa Liga-sorsoláson, csütörtökön viszont eldőlt, milyen csoportok jöttek össze a Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonjára. Hát, lesznek nagy meccsek, és szerintünk két halálcsoport. Olvassa el, miként alakult a sorsolás, és kik nyerték az UEFA idei különdíjait. Segítünk: tarolt a Real Madrid.","shortLead":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol...","id":"20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea14b6d-d456-4d1e-840e-ae1f055d5d5e","keywords":null,"link":"/sport/20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:00","title":"Van halálcsoport az idei BL-ben (kettő is), de lesz Real–Roma és Juve–ManUnited is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben lemondott a jegybank egyik alelnöke, Erkan Kilimci.","shortLead":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben...","id":"20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c3dbe2-f8f8-4fbc-ab1d-59015f938ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:28","title":"Lemondott a török jegybank alelnöke, tovább zuhant a líra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126b6fc-7a27-4053-b66b-d5e25d7a02e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány megkapta az új Nemzeti alaptanterv tervezetét, Gulyás Gergely a kormányinfón miniszter többször is elmondta, ez egy vitairat, komoly változtatásokra van szükség. Kásler Miklós - a várakozásokkal ellentétben - semmilyen részletet nem árult el róla.","shortLead":"A kormány megkapta az új Nemzeti alaptanterv tervezetét, Gulyás Gergely a kormányinfón miniszter többször is elmondta...","id":"20180831_nat_gulyas_kasler_vitairat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c126b6fc-7a27-4053-b66b-d5e25d7a02e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c245442d-fae2-46e1-baeb-5accde4c0b7c","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_nat_gulyas_kasler_vitairat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:23","title":"Gulyás: \"Így biztosan nem lép életbe a NAT\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]