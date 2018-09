Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta ki egy Bugatti Veyron sofőrje.","shortLead":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta...","id":"20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6530fb-e657-4873-8497-4656ee6ff2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:36","title":"Ez rekord lehet: 402,5 km/h-val száguldottak a német autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem vesztette el a rajongóit.","shortLead":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem...","id":"201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8330a3d-eda5-4acd-ad66-1f352a8de50b","keywords":null,"link":"/kultura/201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:30","title":"Olyanok voltak, mint a sisak nélkül motorozó tinédzserek - 50 éve alakult a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","shortLead":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","id":"20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6252d3-c7de-4923-9a9d-91b49ab38aba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:34","title":"Hatalmas balesettel indult az F1 edzése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5432894-1720-4c73-9be8-27245fbd8a29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok az Army-2018 szakkiállításon mutatták be, mire képes az ellenséges tankok likvidálására kitalált Double tap-módszer a gyakorlatban.","shortLead":"Az oroszok az Army-2018 szakkiállításon mutatták be, mire képes az ellenséges tankok likvidálására kitalált Double...","id":"20180831_orosz_hadero_tank_raketa_tankelharitas_double_tap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5432894-1720-4c73-9be8-27245fbd8a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cc51a8-c745-42b3-971d-5787aa1d07e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_orosz_hadero_tank_raketa_tankelharitas_double_tap","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:03","title":"Videó: az oroszok kitaláltak egy új módszert, amellyel minden ellenséges tankot megsemmisíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","shortLead":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","id":"20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfcd72f-8b84-49e5-8b2c-53ab56ed2669","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:53","title":"Nemi erőszak miatt nyomoznak Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","shortLead":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","id":"20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb42f7d-b5ae-41a5-b9dc-cffc23517f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:05","title":"Több mint 300 millió forint adót nem fizetett be egy nógrádi vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cbd9e1-4381-41ec-b096-62774a3dd721","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bajtársaként, barátjaként és munkatársaként búcsúzott tőle.","shortLead":"Orbán Viktor bajtársaként, barátjaként és munkatársaként búcsúzott tőle.","id":"20180831_eltemettek_kerenyi_imret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68cbd9e1-4381-41ec-b096-62774a3dd721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce468aa1-7291-4f79-be5a-f5186bab2560","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_eltemettek_kerenyi_imret","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:26","title":"Eltemették Kerényi Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]