Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brit tudósok egy kísérlet során arra jutottak, hogy ha csak 90 perccel eltolják a reggeli és a vacsora időpontját, már az is segíthet. ","shortLead":"Brit tudósok egy kísérlet során arra jutottak, hogy ha csak 90 perccel eltolják a reggeli és a vacsora időpontját, már...","id":"20180830_Az_etkezesek_idopontjanak_megvaltoztatasa_segithet_a_fogyasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14c846d-5782-4e7c-9060-628264828dd7","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Az_etkezesek_idopontjanak_megvaltoztatasa_segithet_a_fogyasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:10","title":"Az étkezések időpontjának megváltoztatása segíthet a fogyásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós rétest mondott, miközben bizonyára túrós lepényre, a helyi gasztronómiai hírességre gondolt. A helyi fideszes újság szerint ezzel porba tiportak egy szelet vásárhelyiséget, ezért elvárják, hogy a polgármester kövesse meg a vásárhelyi túrós lepényt.","shortLead":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós...","id":"20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7b9a-fb7a-4a71-95fa-e0784689a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:11","title":"Vásárhelyi újság: Márki-Zay kövesse meg a helyi túrós lepényt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés tétje nem csupán a félmillió forintos fődíj volt: az aranyérmes főzet jövőre a Soproni Óvatos Duhaj család tagjaként kerül majd az áruházak polcaira.","shortLead":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés...","id":"20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87778c43-bee8-4dd7-8935-c333ff4db565","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:53","title":"Negyedik emeleti pesti lakásban főzték az ország legjobb porterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen foglaltak állást, ezért Jean-Claude Juncker még ma az Európai Bizottság elé viszi ennek megszüntetését – mondta el a testület elnöke a német közszolgálati televízióban.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen...","id":"20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e1446-9664-4ea6-b10e-c406b2448734","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:20","title":"Juncker javasolja, hogy az EU-ban vezessék be az állandó nyári időszámítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter máshogy döntött.","shortLead":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter...","id":"20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2241782-c2a0-4770-a694-de9ade6bd775","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:58","title":"Azonnal elzavarta Zachert a miniszter: éjféltől már nem dolgozik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy zajjal járt a felújítás, többen egy munkásra támadtak. A rendőrség három embert őrizetbe vett. ","shortLead":"Nagy zajjal járt a felújítás, többen egy munkásra támadtak. A rendőrség három embert őrizetbe vett. ","id":"20180831_Beduhodtek_a_lakok_vascsovekkel_vertek_ossze_egy_munkast_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92388236-a2cc-4899-a627-ff6a451b408e","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Beduhodtek_a_lakok_vascsovekkel_vertek_ossze_egy_munkast_Kobanyan","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:56","title":"Bedühödtek a lakók, vascsövekkel vertek össze egy munkást Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b830b0-23bf-45f7-9611-56c4f238d038","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda multikulti!","shortLead":"Micsoda multikulti!","id":"20180831_Golden_retriever_anyuka_nevel_kistigrist_es_kisoroszlant_egy_pekingi_vadasparkban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b830b0-23bf-45f7-9611-56c4f238d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b1fa86-861a-41d5-8516-acd6c44780e7","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Golden_retriever_anyuka_nevel_kistigrist_es_kisoroszlant_egy_pekingi_vadasparkban__video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:27","title":"Golden retriever anyuka nevel kistigrist és kisoroszlánt egy pekingi vadasparkban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]