[{"available":true,"c_guid":"99b75d57-6ad3-4588-8f21-c6e91c185dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Rapid jelenleg kicsit kilóg a csehek választékából. Nem egy rossz ajánlat, de nem ártott modernizálni.","shortLead":"A Skoda Rapid jelenleg kicsit kilóg a csehek választékából. Nem egy rossz ajánlat, de nem ártott modernizálni.","id":"20180830_skoda_vision_rs_rapid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b75d57-6ad3-4588-8f21-c6e91c185dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a947ab3f-cf7c-45cb-aa6b-2abbe94cd01c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_skoda_vision_rs_rapid","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:47","title":"Sportos családi autó lehet a most kissé \"kivülálló\" Skoda Rapidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton kettészakad az ország.","shortLead":"Szombaton kettészakad az ország.","id":"20180831_Az_utolso_32_fokok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a8e13e-fc82-4825-9d5b-614c808eae71","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Az_utolso_32_fokok_jonnek","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:23","title":"Az utolsó 32 fokok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7845b6c-9e56-43ad-821d-0d8718a8f864","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Már a tanárok sem juthatnak kávéhoz az intézményekben, de ezzel is csak a diákoknak akarnak jót.","shortLead":"Már a tanárok sem juthatnak kávéhoz az intézményekben, de ezzel is csak a diákoknak akarnak jót.","id":"20180831_Szamuzik_a_kavet_a_delkoreai_iskolakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7845b6c-9e56-43ad-821d-0d8718a8f864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5118590-eb1c-47e0-97b9-a128a37a9815","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Szamuzik_a_kavet_a_delkoreai_iskolakbol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:53","title":"Száműzik a kávét a dél-koreai iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","shortLead":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","id":"20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5810d1c9-b556-4295-8f8f-2562e935edac","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:06","title":"Zseniálisan tisztelgett Aretha Franklin előtt a Buckingham-palota őrsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689052e6-1d8c-4baf-b6d9-ff218b2e1247","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 500 millió forintot költött rá.","shortLead":"Eddig 500 millió forintot költött rá.","id":"20180901_Ez_a_WizzAir_legitarsasag_milliardos_alapitovezetojenek_uj_hobbija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=689052e6-1d8c-4baf-b6d9-ff218b2e1247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e916c6-a345-471d-814e-8dea573f392d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Ez_a_WizzAir_legitarsasag_milliardos_alapitovezetojenek_uj_hobbija","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:15","title":"Ez a WizzAir légitársaság milliárdos alapító-vezetőjének új hobbija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","shortLead":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","id":"20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af80b51-8e05-463c-8742-c4d923ac4b74","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:49","title":"Rövid időre őrizetbe vették múlt héten Hernádi Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5432894-1720-4c73-9be8-27245fbd8a29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok az Army-2018 szakkiállításon mutatták be, mire képes az ellenséges tankok likvidálására kitalált Double tap-módszer a gyakorlatban.","shortLead":"Az oroszok az Army-2018 szakkiállításon mutatták be, mire képes az ellenséges tankok likvidálására kitalált Double...","id":"20180831_orosz_hadero_tank_raketa_tankelharitas_double_tap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5432894-1720-4c73-9be8-27245fbd8a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cc51a8-c745-42b3-971d-5787aa1d07e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_orosz_hadero_tank_raketa_tankelharitas_double_tap","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:03","title":"Videó: az oroszok kitaláltak egy új módszert, amellyel minden ellenséges tankot megsemmisíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.","shortLead":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis...","id":"20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30c337-fff6-4496-b29e-e31a3eafb889","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:49","title":"„A csalók nem adják fel!” – az ügyfeleitől kér segítséget a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]