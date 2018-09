Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit még itt a nyár, de kicsit már itt az ősz is.","shortLead":"Kicsit még itt a nyár, de kicsit már itt az ősz is.","id":"20180901_Jonnek_a_zivatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b55b3db-4d58-4a18-857a-74500b97d5e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Jonnek_a_zivatarok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:11","title":"Jönnek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9327d05a-cf13-4d61-b7ed-2340e3fda6d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Budapesten, a Parlamentben találkoztak.","shortLead":"Budapesten, a Parlamentben találkoztak.","id":"20180831_A_Roszatom_vezerigazgatojaval_targyalt_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9327d05a-cf13-4d61-b7ed-2340e3fda6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce506f9f-7d2c-4cdc-8471-ec26851928a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_A_Roszatom_vezerigazgatojaval_targyalt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:40","title":"A Roszatom vezérigazgatójával tárgyalt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47f9908-04f3-480d-abe3-a1bf55e1344c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szenátor koporsója pénteken érkezett meg a Capitoliumba, a szombati szertartáson Trump elnök nem lesz ott, két elődje viszont igen.","shortLead":"A szenátor koporsója pénteken érkezett meg a Capitoliumba, a szombati szertartáson Trump elnök nem lesz ott, két elődje...","id":"20180831_Elbucsuztattak_John_McCaint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b47f9908-04f3-480d-abe3-a1bf55e1344c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd46ab5f-fc41-4857-bf3a-1b320336859e","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Elbucsuztattak_John_McCaint","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:23","title":"Washingtonban búcsúznak John McCain szenátortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c7f26a-51fc-4cbe-a7bd-a2146be8feb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csoport olyan szakrális építményt kívánt létrehozni, amelyet bárki bármikor szabadon használhat imádkozásra, elmélkedésre, közösségi alkalmakra vagy éppen túrázás közbeni megpihenésre. ","shortLead":"A csoport olyan szakrális építményt kívánt létrehozni, amelyet bárki bármikor szabadon használhat imádkozásra...","id":"20180831_Erdei_kapolna_MOME_szakralis_epitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c7f26a-51fc-4cbe-a7bd-a2146be8feb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41ff1-8a34-4585-90f9-af4b640dabb4","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Erdei_kapolna_MOME_szakralis_epitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:47","title":"Erdei kápolnát építettek a MOME-sok – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","shortLead":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","id":"20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6840bdb2-47a0-404a-b2f9-47ec15893a3a","keywords":null,"link":"/sport/20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:57","title":"A Vidi is vinné a csapat nélküli Dzsudzsákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol csapatok uralják a Bajnokok Ligáját. De a szigetország focijában van a legtöbb pénz, és itt játszik a legtöbb és legkiválóbb nem hazai, vagyis nem brit játékos. ","shortLead":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol...","id":"20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4aed0ed-65c5-4623-8c76-f993a311f731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:55","title":"A hard Brexit az angol focit is megroggyanthatja, nem csak a font gyengélkedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kimi Räikkönen, a Ferrari 38 éves pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Kimi Räikkönen, a Ferrari 38 éves pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi...","id":"20180901_Nagy_hajra_utan_Raikkonene_a_pole_pozicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef7fdbc-72d3-4fa5-b16f-5f047b98f1d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_Nagy_hajra_utan_Raikkonene_a_pole_pozicio","timestamp":"2018. szeptember. 01. 16:15","title":"Nagy hajrá után Räikkönené a pole pozíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771c840a-1510-4b0b-905a-f33243e64cea","c_author":"Zgut Edit","category":"velemeny","description":"Magyarország és Lengyelország esetében eddig azt láttuk, hogy az Európai Unió csak minimális mértékben volt képes feltartóztatni az autoriter rezsimépítkezést. Bár a jogállamisági viták új politikai mechanizmusokat termeltek ki, eddig egyik sem bizonyul hatékonynak, egy részük pedig vissza is üthet. A megoldás az unió eddig óvatos gyakorlatot követő bíróságának kezében lehet. ","shortLead":"Magyarország és Lengyelország esetében eddig azt láttuk, hogy az Európai Unió csak minimális mértékben volt képes...","id":"20180831_ki_inditja_be_brusszelt_zgut_lengyelorszag_jogallam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=771c840a-1510-4b0b-905a-f33243e64cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ebf34f-0464-43c3-b404-f109ae208ce6","keywords":null,"link":"/velemeny/20180831_ki_inditja_be_brusszelt_zgut_lengyelorszag_jogallam","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:05","title":"Ki indítja be Brüsszelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]