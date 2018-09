Nekimegy a producereknek, akik óriási pénzeket adnak a sztároknak ahelyett, hogy inkább a forgatókönyvírókat díjaznák. A színészek ugyanis gyakran szenvednek a rém gyenge forgatókönyvektől. Ráadásul próbálni sincs elég idejük - panaszkodik Kathleen Turner. Mi kerül egy olyan filmbe, mint a Karib-tenger kalózai több mint 300 millió dollárba?- teszi fel a költői kérdést. Miért kap Robert Downey Junior 20 millió dollárt egy 15 perces szerepért az egyik Pókember filmben (Homecoming- hazatérés)?



Persze az, hogy ki mennyit keres Hollywoodban, hétpecsétes hadititoknak számít. A Forbes ugyan közöl listákat. Eszerint a legutóbbi 12 hónap során Mark Wahlberg a listavezető a férfi sztároknál 68 millió dollárral. A második Dwayne Johnson 65 millió dollárral. A hölgyeknél a sorrend Emma Stone 26 millió dollár, Jennifer Aniston 25,5 millió, Jennifer Lawrence 24 millió. Kathleen Turner persze háborog egy sort, hogy a szebbik nem mennyire le van maradva. Idézi Nathalie Portmant. Az izraeli színésznő szerint Hollywoodban, ha egy férfi színész egy dollárt kap, akkor egy nő ugyanolyan szerepért csak 80 centre számíthat.

Mennyi is az annyi?

Óriási a ködösítés Holkywoodban is a valóságos jövedelmek terén. A Forbes is megjegyzi, hogy George Clooney messze többet keresett, mint bármelyik más színész kollégája, de nem a forgatásokon, hanem a tequila cége eladásával. A sztárok neve aranyat ér, ezt kamatoztatja Clooney is. Meg persze sokan mások is, ezért végképp nem lehet tudni, mennyit keres egy sztár Hollywoodban. Mennyit kapott például Johnny Depp a Karib-tenger kalózai sorozatért? Senki sem tudja pontosan. És mennyit kell fizetnie, ha a stúdiók bizonyítják a bíróság előtt, miatta nem mutatják be legújabb filmjét? City of Lies - a Hazugságok városa az alkotás címe. A forgatás során a színész állítólag részegen összeverekedett a stáb egy tagjával. Most áll a bál, mert nem akarják, vagy nem tudják bemutatni filmjét, melynek a premierje szeptember hetedikén lenne az Egyesült Államokban. A Bank Leumi emiatt perli a két hollywoodi stúdiót, több millió dollárra! A Variety című hollywoodi lap szerint az izraeli bank 23,2 millió dollárt fektetett be a filmbe. Cserébe a két stúdió garanciát adott arra, hogy 5,4 illetve 4,25 millió dollárt mindenképp visszafizet a film sikerétől függetlenül. Az egyik az amerikai filmes jogokért járó bankgarancia, a másik pedig a televíziós jogok bankgaranciája. Az izraeli bank a stúdiókat pereli. Azok a maguk részéről minden bizonnyal Johnny Deppre hárítják majd a felelősséget.

Az izraeli bank akciójából ugyanaz derül ki mint Kathleen Turner könyvéből: Hollywoodban a pénz beszél. És miután manapság már mindenki kreatív könyvelőt használ, ezért végképp homályba vész, hogy mi mennyi. Így Kathleen Turner is inkább általában háborog a sztárok magas fizetésén. Arra szólítja fel őket, fordítsák jótékony célokra a csillagászati honoráriumokat! George Clooney és neje, Amal ebben jó példával jár elől, menekült gyerekek iskoláztatását szponzorálják az asszony szülőhazájában, Libanonban. A kis közel-keleti országban csaknem egymillió menekült él- többnyire rémes körülmények között. A gyerekek iskoláztatása teljesen megoldatlan. Ezért nagy segítség a Clooney házaspár adománya, de hát nem minden hollywoodi sztárnak van libanoni felesége.