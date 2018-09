Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd36d99-5fdc-458a-8fca-6ccb8a8c0e63","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:41","title":"Állatkínzással vádolják a nőt, aki vegetariánus diétára fogta a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","shortLead":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","id":"20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ba9712-0378-4f3f-8e8f-f3fc47625316","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:56","title":"Ha a Duna Arénában úszna, jól ossza be az idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé csapódott.","shortLead":"A beszámolók szerint a Camaro sofőrje elvesztette uralmát a száguldó kocsi felett, és egyenesen a szemben haladók közé...","id":"20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdcccbe4-174d-4afd-a08e-f815f4ad19ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eeb24ca-688c-4b2d-b512-f978bf3205df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_chevrolet_camaro_baleset_autobaleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:16","title":"Nem való neki a jogosítvány: gyorshajtás miatt törte össze a Chevrolet Camarót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő a Nomád Világjátékokra utazik, és magyar szkanderezőket, szumó birkózót, sambo versenyzőt is megnéz diktátorok társaságában.\r

\r

","shortLead":"A kormányfő a Nomád Világjátékokra utazik, és magyar szkanderezőket, szumó birkózót, sambo versenyzőt is megnéz...","id":"20180902_Szkanderezo_magyarokat_nez_ma_Orban_Viktor_Kirgizisztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138181dd-f875-405c-b0bf-d3e2dc2adefc","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Szkanderezo_magyarokat_nez_ma_Orban_Viktor_Kirgizisztanban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:12","title":"Szkanderező magyarokat néz ma Orbán Viktor Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási bizonytalanság, a szegregátumra a bontás vár. Ide szervezett alkotótábort a helyi gyerekeknek egy civil közösség. Riport biofűvel és gyerekmosollyal, kitöréssel és színezővel.","shortLead":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási...","id":"20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c8db9-e82b-4383-9376-49a2e01ec3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:30","title":"A hétvége, amikor gyereknevetéssel keveredik a kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar egészségügy elkötelezett ostorozója sötéten látja a jövőt Zacher Gábor távozása és a kórházban általa ismert állapotok kialakulása után.\r

\r

","shortLead":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar...","id":"20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7f670d-5807-4a67-8463-18f64d4a4b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:36","title":"Az egészségügyi szakértő szerint életveszély van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például a rokfort sajt Franciaországban. ","shortLead":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például...","id":"20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f8afb-0313-43bc-8889-f2cd702bfb77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:03","title":"Így lehet a penésszel átszőtt rokfort sajtból a britek csodafegyvere a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta ki egy Bugatti Veyron sofőrje.","shortLead":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta...","id":"20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6530fb-e657-4873-8497-4656ee6ff2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:36","title":"Ez rekord lehet: 402,5 km/h-val száguldottak a német autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]