[{"available":true,"c_guid":"8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem engedélyezik a városnak, hogy a már megürült lakásokat bérbe adja az önkormányzat. Ezt Márki-Zay Péter polgármester szerette volna elérni, a Miniszterelnökség most válaszolt neki.","shortLead":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem...","id":"20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20032d88-2de8-4f44-a5a3-1ef53b1f5d68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:46","title":"Márki-Zay kérte, de a kormány nem segít a vásárhelyi rászorulókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2579908d-4a3e-43f6-a7b1-ffb5707fe069","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Uj_magyar_szolas_csorgatja_a_nyalat_mint_Bill_Clinton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2579908d-4a3e-43f6-a7b1-ffb5707fe069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7997b711-9183-4959-ab0c-4ec429337d78","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Uj_magyar_szolas_csorgatja_a_nyalat_mint_Bill_Clinton","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:20","title":"Új magyar szólás: csorgatja a nyálát, mint Bill Clinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","shortLead":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","id":"20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2600f2-8254-41c6-8371-eb98688e36be","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:30","title":"Vöröslik az ország, rengeteg a parlagfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság főtárgyalója szerint szorít az idő.","shortLead":"Az Európai Bizottság főtárgyalója szerint szorít az idő.","id":"20180831_Mar_oktoberben_megallapodas_szulethet_a_Brexitrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259959b8-fbd0-46f0-a234-964d5e0862bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Mar_oktoberben_megallapodas_szulethet_a_Brexitrol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:09","title":"Már októberben megállapodás születhet a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki, hogy szabadon adható és vehető a bedőlt hitel. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki...","id":"20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd1720-6080-427f-9449-40432b3bd929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:00","title":"És akkor Európában karácsonykor is nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61720d34-6308-4d1a-90d1-04dfc17260d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyvesi Zoltán ismét gondolt egy nagyot.","shortLead":"Fenyvesi Zoltán ismét gondolt egy nagyot.","id":"20180831_Menekulteknek_ajanlotta_fel_karteriteset_az_ocsenyi_panzios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61720d34-6308-4d1a-90d1-04dfc17260d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f363eb-5553-4234-a6b2-8b256e4a554e","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Menekulteknek_ajanlotta_fel_karteriteset_az_ocsenyi_panzios","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:45","title":"Menekülteknek ajánlotta fel az autójáért kapott kártérítést az őcsényi panziós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfd8ad-980d-4672-90fe-6644627d298b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes ritkán oszt meg képet vagy videót a gyerekeiről, de ezt tényleg kár lett volna nem feltölteni. ","shortLead":"Az énekes ritkán oszt meg képet vagy videót a gyerekeiről, de ezt tényleg kár lett volna nem feltölteni. ","id":"20180831_Enrique_Iglesias_ikrek_neveto_babak_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfd8ad-980d-4672-90fe-6644627d298b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba0bc50-40b9-461f-b121-8aba61158dfd","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Enrique_Iglesias_ikrek_neveto_babak_instagram","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:19","title":"Netes kihívásnak is jó lenne: próbáljon meg nem nevetni Enrique Iglesias ikrein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint minden riválisát könnyedén verni fogja. Amikor hamarosan telefonba kerül.","shortLead":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint...","id":"20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3737ac-15db-4d76-8671-5abe8edead16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:03","title":"+75% gyorsaság, +58% hatékonyság: itt a Huawei mindent verő chipje, melyet az új telefonokba tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]