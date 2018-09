A búcsúztatón a gyászolók úgy viselkedtek, mintha csak egy koncerten lennének. Vastapssal köszöntek el kedvencüktől, sokan hangosan bravóztak. Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint erre az előadóművész fia, Andrej kérte meg őket. Az énekes, aki egyben a Duma ( az orosz törvényhozás alsóháza) kulturális bizottságának elnökhelyettese is volt, évek óta rákkal küzdött.

Joszif Kobzon 1937-ben született az ukrajnai Csaszov Jar városában, zsidó családban, és már gyerekként több énekversenyt is megnyert, így fellépett Sztálin, majd később Hruscsov és más szovjet vezetők előtt is. Bár eredetileg geológiát és bányászatot tanult, később Moszkvában tanult énekelni az akadémián, első lemezét 1962-ben vette fel.

Brezsnyev idején, a hatvanas évektől a Szovjetunió egyik legismertebb énekese lett, 1980-ban megkapta a Szovjetunió Népi Művésze díjat is. Hírnevéhez nagyban hozzájárult, hogy A tavasz 17 pillanata című szovjet kémsorozat több betétdalát is ő énekelte.



1983-ban kizárták a Szovjet Kommunista Pártból, miután zsidó dalokat is előadott egy nemzetközi koncerten, ahol az arab delegáció ezért kivonult a teremből. Egy évvel később azonban helyreállt a híreneve, és megkapta a Szovjetunió Állami Díját is.

Többször előadott katasztrófasújtott övezetekben is, így például két hónappal a csernobili atomkatasztrófa után a helyszínen a mentőalakulatoknak. Számos alkalommal lépett fel a Szovjetunió képviseletében külföldön, Magyarországon is többször járt. A rendszerváltás után többször is indult képviselőválasztáson, és nagy többséggel nyert is a Putyin-párti, az országot jelenleg vezető Egységes Oroszország színeiben. A Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, mint a legtöbbször kitüntetett orosz művész.