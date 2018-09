Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68cbd9e1-4381-41ec-b096-62774a3dd721","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bajtársaként, barátjaként és munkatársaként búcsúzott tőle.","shortLead":"Orbán Viktor bajtársaként, barátjaként és munkatársaként búcsúzott tőle.","id":"20180831_eltemettek_kerenyi_imret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68cbd9e1-4381-41ec-b096-62774a3dd721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce468aa1-7291-4f79-be5a-f5186bab2560","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_eltemettek_kerenyi_imret","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:26","title":"Eltemették Kerényi Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3925bbd9-7b9b-4811-895b-9fcb1b534116","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul, mondhatni idő előtt mutattak be egy Huawei Honor telefont a berlini IFA szakkiállításon. Az ok meglehetősen prózai, az egyik vetélytárs állítólag lemásolt egy fontos dizájn- és működésbeli elemet.","shortLead":"Váratlanul, mondhatni idő előtt mutattak be egy Huawei Honor telefont a berlini IFA szakkiállításon. Az ok meglehetősen...","id":"20180901_xiaomi_mi_mix3_csuszkas_szenzorrejto_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3925bbd9-7b9b-4811-895b-9fcb1b534116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61296f8-01b9-4311-a959-ef04ed5fda8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_xiaomi_mi_mix3_csuszkas_szenzorrejto_megoldas","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:03","title":"Indul a szájkarate: a Xiaomi ellopta a Huawei ötletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott oldalakat olvasgat.\r

\r

","shortLead":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott...","id":"20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561f84d4-792c-4efb-9398-7d0db7c876f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:53","title":"Egyiptom: két év börtön is járhat egy álhír posztolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos szabadtéri programsorozattal, az Örkény kerttel nyitja a szezont szeptember 8-án a színház előtt. ","shortLead":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos...","id":"20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70d9a78-9a44-4aab-ad5d-ed0a42dadea4","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:14","title":"Secondhand lesz az Örkény Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15710034-61e8-4ce3-8091-9a355122f42a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi rendőrök bűnügyi őrizetbe vettek egy 31 éves bocföldei férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök bűnügyi őrizetbe vettek egy 31 éves bocföldei férfit.","id":"20180831_lopott_auto_autolopas_jaguar_botfa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15710034-61e8-4ce3-8091-9a355122f42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833c2903-56f4-42af-b06f-7794498483b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_lopott_auto_autolopas_jaguar_botfa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:41","title":"A rendőröknek is feltűnt a botfai Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni a felszolgálás körülményeiből fakadó különbségeket. ","shortLead":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni...","id":"201835_hazi_robotsommelier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dbaac9-e035-4637-a585-a3699da2f1b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_hazi_robotsommelier","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:30","title":"Gondolkodott már azon, hogy legyen egy saját sommelier-je? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint csak véget akart vetni az üggyel kapcsolatos spekulációknak.","shortLead":"Ügyvédje szerint csak véget akart vetni az üggyel kapcsolatos spekulációknak.","id":"20180831_Egy_dresdai_bortonor_szivarogtatta_ki_a_chemnitzi_keseles_iraki_gyanusitottjanak_adatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3b8135-6b99-43e2-b6fc-ffa019a7b105","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Egy_dresdai_bortonor_szivarogtatta_ki_a_chemnitzi_keseles_iraki_gyanusitottjanak_adatait","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:02","title":"Drezdai börtönőr szivárogtatott a Chemnitzben tüntető neonáciknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]