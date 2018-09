Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti Magyar Idők azt írja, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) azt kéri Orbán Viktortól, hogy vegye fontolóra a vasárnapi boltzár újbóli elrendelését.","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők azt írja, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) azt kéri Orbán Viktortól...","id":"20180903_vasarnapi_boltzar_fkdsz_munkaerohiany_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9229197-add2-4021-8096-749ce8a84def","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_vasarnapi_boltzar_fkdsz_munkaerohiany_orban_viktor","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:26","title":"Vasárnapi boltzárért lobbiznak Orbánnál a munkaerőhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a667db-b34c-4d1f-b111-9f190f45b995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holdhal a trópusi tengerek lakója, de az utóbbi években egyre gyakrabban látják északon is.","shortLead":"A holdhal a trópusi tengerek lakója, de az utóbbi években egyre gyakrabban látják északon is.","id":"20180903_Oriasi_tropusi_halat_lattak_Skocia_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a667db-b34c-4d1f-b111-9f190f45b995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8f756-179d-46dc-8fbb-555c145d9250","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Oriasi_tropusi_halat_lattak_Skocia_partjainal","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:55","title":"Óriási trópusi halat láttak Skócia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdődik a tanév, mindenki visszatért szabadságról, a BKK is átáll sűrűbb forgalomra, az útfelújítások javarésze azonban még tart. Csoda történik, és mégis minden működik a közlekedésben, vagy itt a káosz, a dühöngés, a reménytelen dugó és a késés? - tettük fel a kérdést. A csoda elmaradt, sok helyen alakultak ki kisebb-nagyobb dugók.","shortLead":"Kezdődik a tanév, mindenki visszatért szabadságról, a BKK is átáll sűrűbb forgalomra, az útfelújítások javarésze...","id":"20180903_Kaosz_vagy_csoda__On_hogy_jutott_be_ma_reggel_iskolaba_munkaba_Forgalom_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6448a1-4b99-4448-83ae-fcfcd54a98af","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Kaosz_vagy_csoda__On_hogy_jutott_be_ma_reggel_iskolaba_munkaba_Forgalom_percrol_percre","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:35","title":"Nem úsztuk meg a közlekedési káoszt a tanév kezdetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f48d84a-2a85-4ab8-9761-1ef51508da18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áruházak meglévő halogénizzó-készleteiket még értékesíthetik, de már nem szerezhetnek be újabbat az Európai Unió területén szeptember 1-jétől érvényes kereskedelmi tilalom értelmében.","shortLead":"Az áruházak meglévő halogénizzó-készleteiket még értékesíthetik, de már nem szerezhetnek be újabbat az Európai Unió...","id":"20180901_halogen_izzok_betiltasa_halogen_izzo_helyett_led_elonyok_hatranyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f48d84a-2a85-4ab8-9761-1ef51508da18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56db21b2-104f-4aec-a496-cefeb97667b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_halogen_izzok_betiltasa_halogen_izzo_helyett_led_elonyok_hatranyok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:03","title":"Jó, ha erről tud: ma betiltották a hagyományos villanykörtéket az EU-ban mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","shortLead":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","id":"20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e964ea3-74f9-40dc-941f-1ab362ee5728","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:49","title":"Négyes karambol történt Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves gyártója a személyre szabott élelmezéstudomány felé fordult, ehhez pedig egy elképesztő méretű DNS-adatbázist gyűjtöttek össze. Nincs messze az idő, mikor a Nespresso-kapszulából nem kávét, hanem táplálékkiegészítő koktélt fűzünk majd le.","shortLead":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves...","id":"20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573bd09-7600-40d4-ba92-e75b5bcfa0c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:28","title":"A DNS-ünket akarja a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi frissítésének a neve. Nem kellett hozzá túl nagy fantázia, és nem is okoz különösebb meglepetést. Érdekesek lesznek viszont a frissítéssel érkező újdonságok.","shortLead":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi...","id":"20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5553b37b-67de-46f9-824b-466c7d2aad16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:03","title":"Windows 10 van a számítógépén? Hamarosan kap egy egy nagyobb frissítőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin keresztül a hackerek megtámadhatják a hálózatot, de akár követhetik is az eszköz útját.","shortLead":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin...","id":"20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c2d586-f2ae-46a4-bf53-8623ac1cf812","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:01","title":"Komoly biztonsági rést találtak az Androidban: az alkalmazásokon keresztül kémkedhetnek utánunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]