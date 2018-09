Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6b832e6-8512-473a-9cf7-72bdbb4e380e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaposvár összes első osztályos tanulója ajándék tolltartót kapott a várostól az első tanítási napon, a Lorántffy-iskolában Szita Károly adta át a meglepetést.","shortLead":"Kaposvár összes első osztályos tanulója ajándék tolltartót kapott a várostól az első tanítási napon...","id":"20180903_A_fideszes_Szita_Karoly_szemelyesen_adta_at_az_ajandek_tolltartot_a_kisiskolasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b832e6-8512-473a-9cf7-72bdbb4e380e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4dc1d-f1e9-43d6-87d4-a0a1a940cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_fideszes_Szita_Karoly_szemelyesen_adta_at_az_ajandek_tolltartot_a_kisiskolasoknak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:19","title":"A fideszes Szita Károly személyesen adta át az ajándék tolltartót a kisiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","shortLead":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","id":"20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beee769-1c01-4bb3-9b56-a0c7098f191d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:01","title":"Esővel folytatja a szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki, hogy szabadon adható és vehető a bedőlt hitel. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki...","id":"20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd1720-6080-427f-9449-40432b3bd929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:00","title":"És akkor Európában karácsonykor is nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0988e2c-a474-4794-b767-1fa731df8b84","c_author":"MTI / Inforádió","category":"gazdasag","description":"Lángba borult vasárnap este az angliai Liverpoolban az 1938-ban art deco stílusban épült Littlewoods Building. ","shortLead":"Lángba borult vasárnap este az angliai Liverpoolban az 1938-ban art deco stílusban épült Littlewoods Building. ","id":"20180903_liverpool_littlewoods_tuz_art_deco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0988e2c-a474-4794-b767-1fa731df8b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ebec27-c6ab-4844-a1fd-007b83820879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_liverpool_littlewoods_tuz_art_deco","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:26","title":"Kiégett egy ikonikus brit épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök barátilag a magyar miniszterelnök hátát/vállát karolgatja egy most megjelent felvételen. De vajon miről folyt a diskurzus?","shortLead":"A török elnök barátilag a magyar miniszterelnök hátát/vállát karolgatja egy most megjelent felvételen. De vajon miről...","id":"20180903_orban_viktor_kirgizisztan_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_nomad_vilagjatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565029ed-b429-42db-9bcd-856d4d28efc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_orban_viktor_kirgizisztan_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_nomad_vilagjatekok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:36","title":"Új szintre lépett Orbán és Erdogan kapcsolata Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","shortLead":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","id":"20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ff5e5-5d50-4418-b28b-ecd901325475","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:19","title":"Nem sikerült megállítani a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi centrum orvosbeosztása komoly hiányosságokról árulkodik.","shortLead":"A sürgősségi centrum orvosbeosztása komoly hiányosságokról árulkodik.","id":"20180902_Tenyleg_nagy_lehet_a_baj_a_Honvedkorhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef8b89-5c8b-4d99-863c-b1360d4fb720","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Tenyleg_nagy_lehet_a_baj_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 21:34","title":"Tényleg nagy lehet a baj a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint. A luxusutak iránt is egyre nagyobb a kereslet. ","shortLead":"A ki- és beutaztatók is rendkívül jó forgalmat könyvelhettek el idén nyáron a Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek...","id":"20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0044b-76e9-4af3-87b3-6913634e20c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_jo_szezon_turizmus_forgalom_luxusutak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:31","title":"Egyre több magyar megy luxusnyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]