[{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Volkswagen osnabrücki üzeméből 5 millió euró, vagyis csaknem 1,6 milliárd forint értékben loptak el autóalkatrészeket, elsősorban motorokat és váltókat.","shortLead":"A Volkswagen osnabrücki üzeméből 5 millió euró, vagyis csaknem 1,6 milliárd forint értékben loptak el...","id":"20180901_Megloptak_a_Volkswagen_egyik_uzemet_meghozza_csunyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9f9396-bd0b-4454-a326-9937d81e325b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Megloptak_a_Volkswagen_egyik_uzemet_meghozza_csunyan","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:10","title":"Meglopták a Volkswagen egyik üzemét, méghozzá csúnyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési sebességét, de a feltöltését és a válaszidőt (hálózati késleltetést) is ellenőrizhetjük.

","shortLead":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési...","id":"20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5110dd-a94e-4bda-a85d-8aae5ffa9da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:03","title":"Mintha lassabb lenne otthon az internet, mint amilyenre előfizetett? Egy kattintással kiderítheti az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási bizonytalanság, a szegregátumra a bontás vár. Ide szervezett alkotótábort a helyi gyerekeknek egy civil közösség. Riport biofűvel és gyerekmosollyal, kitöréssel és színezővel.","shortLead":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási...","id":"20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c8db9-e82b-4383-9376-49a2e01ec3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:30","title":"A hétvége, amikor gyereknevetéssel keveredik a kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin keresztül a hackerek megtámadhatják a hálózatot, de akár követhetik is az eszköz útját.","shortLead":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin...","id":"20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c2d586-f2ae-46a4-bf53-8623ac1cf812","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:01","title":"Komoly biztonsági rést találtak az Androidban: az alkalmazásokon keresztül kémkedhetnek utánunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ extrém területein lennének.","shortLead":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ...","id":"20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04704c-2a26-4e3b-99a0-38a2629d297f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:44","title":"A Himaláján és a sarkkörön is lenne autóverseny, a Formula Extrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","shortLead":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","id":"20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae23376-54ee-43db-a2ce-81102a3995c5","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:13","title":"Hová tűnt az amerikai zászló a Holdról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt végeznek- számolt be az RTL Híradó.","shortLead":"7 milliárd forinttal támogatják a Lánchíd, az alagút és a Clark Ádám tér felújítását, ha a munkákkal másfél év alatt...","id":"20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd4cd6-cfe1-4910-a0fd-c6ae8980608c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6cef7-5450-436e-be90-70f105e259fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_kormany_beszallna_a_Lanchid_kornyekenek_felujitasaba_de_feltetelekkel","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:26","title":"A kormány beszállna a Lánchíd környékének felújításába, de feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető lenne, csupán néhány dologra kellene odafigyelnünk.","shortLead":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető...","id":"20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6fe83a-3ff0-4786-be1a-6791233a626d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:41","title":"Iskolakezdéshez: 5 tipp, hogy ne legyen káosz a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]