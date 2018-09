Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","shortLead":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","id":"20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7b77ee-efe4-4214-b201-45bd0bd3b517","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:16","title":"Itt szakadhat le ma az ég - kiadták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","shortLead":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","id":"20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e964ea3-74f9-40dc-941f-1ab362ee5728","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:49","title":"Négyes karambol történt Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","shortLead":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","id":"20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cd9ad5-ba01-4395-8064-87463a307f44","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:40","title":"Tankönyvkiadók perelik a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","shortLead":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","id":"20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b303364c-4f37-4451-8a8f-78f0ce422927","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:11","title":"Videó: közveszélyes száguldozó a magyar utakon – a Jobbik feljelenti a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen: van például saját űrkutatási irodánk is. Vezetője, Tari Fruzsina a gyerekkora óta tudta a célt, az oda vezető utat pedig határozott lépések kombinációjával járta végig. Interjú. ","shortLead":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen...","id":"20180902_tari_fruzsina_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3ffef-8430-4632-abb2-0660bfa5cf50","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180902_tari_fruzsina_interju","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:15","title":"„Türelmesen kerestem a lehetőséget, hogy erre a pályára léphessek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","shortLead":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","id":"20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ff5e5-5d50-4418-b28b-ecd901325475","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:19","title":"Nem sikerült megállítani a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","shortLead":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","id":"20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beee769-1c01-4bb3-9b56-a0c7098f191d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:01","title":"Esővel folytatja a szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95ed1fc-16a5-4e80-821a-0a276125dd6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Örülhetnek a Marvel-rajongók, úgy tűnik, Nick Fury visszatér.","shortLead":"Örülhetnek a Marvel-rajongók, úgy tűnik, Nick Fury visszatér.","id":"20180903_Samuel_L_Jackson_sokatmondo_fotoval_huzza_rajongoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95ed1fc-16a5-4e80-821a-0a276125dd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8097bf19-5408-4645-bc71-ca0f7e61a381","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Samuel_L_Jackson_sokatmondo_fotoval_huzza_rajongoit","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:30","title":"Samuel L. Jackson sokatmondó fotóval húzza rajongóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]