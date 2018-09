Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c3231c8-5816-4cfd-92e1-6d0b55d7eaa7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szinkronosok nyolc kategóriában osztottak ki a szakmának díjakat, Szersén Gyula kapta az életműdíjat.\r

","shortLead":"A szinkronosok nyolc kategóriában osztottak ki a szakmának díjakat, Szersén Gyula kapta az életműdíjat.\r

","id":"20180902_David_Attenborough_Terence_Hill_magyar_hangjat_dijaztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c3231c8-5816-4cfd-92e1-6d0b55d7eaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29ecff3-50dd-49be-9ba8-575f984179fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_David_Attenborough_Terence_Hill_magyar_hangjat_dijaztak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:32","title":"David Attenborough, Terence Hill magyar hangját díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően gyorsra sikeredett, nem mellesleg tetszetős a megjelenése is, és bár nem filléres, ám még mindig olcsóbb a nagy riválisainál.","shortLead":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően...","id":"20180901_oneplus_6_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce92273-1185-4e2b-b38e-7f9d64e20834","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_oneplus_6_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:00","title":"Vörös riasztás: teszteltük a leggyorsabbnak ígért androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","shortLead":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","id":"20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7b77ee-efe4-4214-b201-45bd0bd3b517","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:16","title":"Itt szakadhat le ma az ég - kiadták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","shortLead":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","id":"20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ba9712-0378-4f3f-8e8f-f3fc47625316","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:56","title":"Ha a Duna Arénában úszna, jól ossza be az idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon reagált a támadásra.","shortLead":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon...","id":"20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5e01e-8a74-493e-ac17-261200637ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 04:01","title":"Három fegyveres próbálta elrabolni a Jeepet, de a sofőr nem hagyta magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Tenisz Szövetség az Országos Mediációs Egyesület segítségét kérte annak érdekében, hogy rendezze vitáját a két legjobb hazai játékossal, Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával.","shortLead":"A Magyar Tenisz Szövetség az Országos Mediációs Egyesület segítségét kérte annak érdekében, hogy rendezze vitáját a két...","id":"20180902_Kibekulne_Babossal_es_Fucsoviccsal_a_teniszszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5953c3-2f13-4e19-aa41-430181c400b2","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Kibekulne_Babossal_es_Fucsoviccsal_a_teniszszovetseg","timestamp":"2018. szeptember. 02. 22:07","title":"Kibékülne Babossal és Fucsoviccsal a teniszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","shortLead":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","id":"20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112dda0d-5905-44b9-92e7-0a69e48246b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:21","title":"Orosz versenyző: itt az új Lada Vesta Sport, mutatjuk a belsejét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik megfigyelőműholdnak egy napkitörést sikerült lencsevégre kapnia még augusztus elején.","shortLead":"Az egyik megfigyelőműholdnak egy napkitörést sikerült lencsevégre kapnia még augusztus elején.","id":"20180903_Napkitorest_rogzitett_a_NASA__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa863fe9-d577-46bf-9fb9-3acd034fcb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Napkitorest_rogzitett_a_NASA__video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:30","title":"Nem mindennapi eseményt rögzített a NASA - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]