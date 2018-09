Nagyon úgy néz ki, hogy Nick Fury visszatér a vászonra a Bosszúállók: Végtelen háború kataklizmája után. Erről árulkodik ugyanis az a fotó, amit nemrég osztott meg az Instagramján.

Nemrég még a nyaralási képeit töltötte fel az internetre Olaszországból és Monacóból, aztán bejelentette, hogy vége a vakációnak. A következő képet pedig már az aktuális öltözőjében fotózta:

Tekintve, hogy Fury kinézetében mennyire fontos ez a bajusz-szakáll kombó, elég valószínű, hogy Jackson ismét a SHIELD ügynökét alakítja.

Vannak, akik szerint a Captain Marvel-forgatásról jelentkezett be, de annak munkálatai Louisianában júliusban befejeződtek. Ez a kép az Egyesült Királyságban készült, úgyhogy sokkal valószínűbb, hogy a Spider-Man: Far From Home című filmről van szó, amivel kapcsolatban tudni lehet, hogy Peter Parker Európába utazik.

Szó volt róla, hogy az új Pókember-filmet Csehországban is forgatják majd, de azt még nem lehet tudni, hogy Jackson is felbukkan-e Prágában. A Spider-Man: Far From Home várható bemutatója 2019 júliusa, írja az Epicstream.